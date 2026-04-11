ശനി, 11 ഏപ്രില്‍ 2026
ശ്രീനന്ദയുടെ മരണത്തില്‍ അസ്വാഭാവികതയില്ലെന്ന് പോസ്റ്റുമോര്‍ട്ടം റിപ്പോര്‍ട്ട്; മരണകാരണം തലയുടെ വലതുവശത്ത് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റത്

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified ശനി, 11 ഏപ്രില്‍ 2026 (11:01 IST)
ബെംഗളൂരു: പതിനഞ്ചുകാരി ശ്രീനന്ദയുടെ മരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രാഥമിക പോസ്റ്റ്മോര്‍ട്ടം റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ ദുരുപയോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങള്‍ ഒന്നും തന്നെയില്ല. തലയുടെ വലതുവശത്ത് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റതാണ് മരണകാരണമെന്ന് പ്രാഥമിക റിപോര്‍ട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. മൃതദേഹത്തിന് പരിക്കുകളും നിരവധി അസ്ഥി ഒടിവുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. വീഴ്ച മൂലമാകാം ഇവ സംഭവിച്ചതെന്നാണ് നിഗമനം.

ഇന്‍ക്വസ്റ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ അസ്വാഭാവികമായി ഒന്നും കണ്ടെത്തിയില്ല. ഇറങ്ങുന്നതിനിടെ മരക്കൊമ്പുകളില്‍ ഇടിച്ചതിനാല്‍ കുട്ടിയുടെ വസ്ത്രങ്ങള്‍ കീറിയിരിക്കാമെന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പറഞ്ഞു. ശ്രീനന്ദയുടെ മൃതദേഹവുമായി ബന്ധുക്കള്‍ ഇന്നലെ രാത്രി വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി. സംസ്‌കാരം ഇന്ന് നടക്കും. പ്രാഥമിക കണ്ടെത്തലുകള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും തിരോധാനത്തില്‍ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്ന് കുടുംബം വാദിച്ചു. തല്‍ഫലമായി ശ്രീനന്ദയുടെ പിതാവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തില്‍ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയ സ്ഥലത്ത് സോകോ സംഘം വിശദമായ ഫോറന്‍സിക് അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്.

കുടുംബത്തിന്റെ ആരോപണങ്ങള്‍ സമഗ്രമായി അന്വേഷിക്കുമെന്നും ഈ ഘട്ടത്തില്‍ ഒരു സാധ്യതയും തള്ളിക്കളയില്ലെന്നും ചിക്കമഗളൂര്‍ എസ്പി ജിതേന്ദ്ര ദയാമ പറഞ്ഞു.


