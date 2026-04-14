ജനനായകന്റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ സംപ്രേഷണം ചെയ്തു: കോയമ്പത്തൂരില്‍ കേബിള്‍ ടിവി ഓപ്പറേറ്ററെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു

Last Modified ചൊവ്വ, 14 ഏപ്രില് 2026 (11:25 IST)
തമിഴക വെട്രി കഴകം (ടിവികെ) സ്ഥാപകന് വിജയ്യുടെ ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രമായ ജന നായകന്റെ ചോര്ന്ന പതിപ്പ് സംപ്രേഷണം ചെയ്തതിന് കോയമ്പത്തൂര് ജില്ലാ പോലീസ് തിങ്കളാഴ്ച ഒരു പ്രാദേശിക കേബിള് ടിവി ഓപ്പറേറ്ററെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ടിവികെ പ്രവര്ത്തകയായ മോഹനപ്രിയ നല്കിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അറസ്റ്റ്. മേഖലയില് റാസി കേബിള് ടിവി ശൃംഖല നടത്തുന്ന കരുമത്തംപട്ടിയിലെ എസ്. പളനിസാമി (44)ക്കെതിരെയാണ് കേസെടുത്തത്.
പകര്പ്പവകാശ നിയമം, ഇന്ഫര്മേഷന് ടെക്നോളജി ആക്ട്, സിനിമാട്ടോഗ്രാഫ് ആക്ട്, കേബിള് ടെലിവിഷന് നെറ്റ്വര്ക്ക്സ് (റെഗുലേഷന്) ആക്ട് എന്നിവയുടെ വിവിധ വകുപ്പുകള് പ്രകാരം പളനിസാമിക്കെതിരെ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുമത്തംപട്ടി സബ് ഡിവിഷനിലെ ഡെപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ട് ഓഫ് പോലീസ് കരിക്കല് പരി ശങ്കര് പറഞ്ഞു. പളനിസാമിക്കായി തിരച്ചില് നടത്തി തിങ്കളാഴ്ച അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായും ഉദ്യോഗസ്ഥന് പറഞ്ഞു.
ഏപ്രില് 11 ന് രാത്രിയില് പ്രാദേശിക കേബിള് ടിവി ചാനലായ റാസി പ്രൈം മൂവീസില് ജന നായകന്റെ ചോര്ന്ന പതിപ്പ് സംപ്രേഷണം ചെയ്തതായി ശ്രീമതി മോഹനപ്രിയ പരാതിയില് ആരോപിച്ചു. മാര്ച്ച് 11 ന് ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം 21 മിനിറ്റ് വരെ സിനിമ സംപ്രേഷണം ചെയ്തതായും തുടര്ന്ന് ടിവികെ കേഡര് ഇടപെട്ടതായും ആരോപിച്ചു.