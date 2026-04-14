ചൊവ്വ, 14 ഏപ്രില്‍ 2026
CBSE 10,12 ഫലം 2026: ഫലം എങ്ങനെ അറിയാം

WEBDUNIA| Last Modified ചൊവ്വ, 14 ഏപ്രില്‍ 2026 (10:15 IST)
2026 ലെ CBSE ക്ലാസ് 10ാം ക്ലാസ് പരീക്ഷ വിജയിക്കാന്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ ഓരോ വിഷയത്തിനും മൊത്തത്തിലുള്ള മാര്‍ക്കിന്റെ 33% മാര്‍ക്ക് നേടണം.

വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് അവരുടെ ഫലങ്ങള്‍ അറിയാന്‍ ഒന്നിലധികം പ്ലാറ്റ്ഫോമുകള്‍ ഉപയോഗിക്കാം. CBSE യുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിലൂടെ ഫലം അറിയാന്‍ സാധിക്കും. കൂടാതെ DigiLocker-epw UMANG മൊബൈല്‍ ആപ്ലിക്കേഷനിലും ഫലങ്ങള്‍ ലഭ്യമാകും.

ഇന്റര്‍നെറ്റ് ആക്സസ് ഇല്ലാത്തവര്‍ക്ക് 7738299899 എന്ന നമ്പറിലേക്ക് 'CBSE10' അല്ലെങ്കില്‍ 'CBSE12' എന്ന് എസ്എംഎസ് അയച്ചുകൊണ്ടോ, ഏരിയ കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് നിയുക്ത നമ്പര്‍ ഡയല്‍ ചെയ്ത് IVRS സേവനം വഴിയോ സ്‌കോറുകള്‍ പരിശോധിക്കാനുള്ള ഓപ്ഷനുകള്‍ CBSE നല്‍കുന്നു.

ആദ്യ ബോര്‍ഡ് പരീക്ഷയിലെ പ്രകടനത്തില്‍ തൃപ്തരല്ലാത്ത വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് സ്‌കോറുകള്‍ മെച്ചപ്പെടുത്താന്‍ അവസരം ലഭിക്കും. ഒരേ സിലബസ് പിന്തുടരുന്ന രണ്ടാമത്തെ സെഷനില്‍ അവര്‍ക്ക് മൂന്ന് വിഷയങ്ങളില്‍ വരെ വീണ്ടും എഴുതാം. രണ്ടാം റൗണ്ട് പരീക്ഷകള്‍ 2026 മെയ് 15 മുതല്‍ ജൂണ്‍ 1 വരെ നടത്താന്‍ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു.

സിബിഎസ്ഇ ബോര്‍ഡ് പത്താം ക്ലാസ് ഫലം: എങ്ങനെ പരിശോധിക്കാം
ഘട്ടം 1: ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റ് സന്ദര്‍ശിക്കുക, cbseresults.nic.in.

ഘട്ടം 2: ഹോംപേജില്‍, പത്താം ക്ലാസ് ഫല ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

ഘട്ടം 3: രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ നമ്പര്‍, ജനനത്തീയതി തുടങ്ങിയ ക്രെഡന്‍ഷ്യലുകള്‍ ഉപയോഗിച്ച് ലോഗിന്‍ ചെയ്യുക

ഘട്ടം 4: ഫലം സ്‌ക്രീനില്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കും.

ഘട്ടം 5: ഭാവിയിലെ ഉപയോഗത്തിനായി സിബിഎസ്ഇ പത്താം ക്ലാസ് ഫലം ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്യുക.


അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


