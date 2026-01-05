സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified തിങ്കള്, 5 ജനുവരി 2026 (12:02 IST)
ഇന്ഡോറിലെ ജല ദുരന്തത്തില് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 17 ആയി ഉയര്ന്നു. പ്രദേശത്തെ യഥാര്ത്ഥ മരണസംഖ്യ 17 ആയി ഉയര്ന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ഹൈക്കോടതിയില് സമര്പ്പിച്ച റിപ്പോര്ട്ടില് സര്ക്കാര് ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകരിച്ചത് ഏഴ് മരണങ്ങള് മാത്രമാണ്. അതേസമയം ബോംബെ ആശുപത്രിയിലെ സ്ഥിതി ഗുരുതരമായി തുടരുന്നു. പതിനൊന്ന് രോഗികളെ ഐസിയുവില് പ്രവേശിപ്പിച്ചു. അവരില് നാലുപേരുടെ നില മെച്ചപ്പെട്ടതിനെത്തുടര്ന്ന് ജനറല് വാര്ഡിലേക്ക് മാറ്റി. ഏഴ് രോഗികള് ഇപ്പോഴും ഐസിയുവില് ജീവനുവേണ്ടി പോരാടുകയാണ്
പോസ്റ്റ്മോര്ട്ടം പരിശോധനകള് കൂടാതെ മരണപ്പെട്ടവരെ ദഹിപ്പിച്ചതിനാല് നിരവധി മരണങ്ങള് ഔദ്യോഗിക രേഖകളില് ഉള്പ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. 12-ലധികം കുടുംബങ്ങള്ക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം ആവശ്യപ്പെടാന് ആവശ്യമായ മെഡിക്കല് തെളിവുകള് ഇല്ലാത്തതിനാല് ഇത് വലിയ പ്രശ്നങ്ങള് സൃഷ്ടിച്ചു.
തിങ്കളാഴ്ച, ജില്ലാ കളക്ടര് ശിവം വര്മ്മയും മുനിസിപ്പല് കോര്പ്പറേഷന് കമ്മീഷണര് ക്ഷിതിജ് സിംഗാളും ഭഗീരത്പുര പ്രദേശം വീണ്ടും സന്ദര്ശിച്ച് സ്ഥിതിഗതികള് അവലോകനം ചെയ്തു.