സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ശനി, 3 ജനുവരി 2026 (18:54 IST)
ന്യൂഡല്ഹി: ഈ വര്ഷത്തെ റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരേഡില് അവതരിപ്പിക്കാന് കേരളത്തിന്റെ ടാബ്ലോ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. 100 ശതമാനം ഡിജിറ്റല് സാക്ഷരതയും കൊച്ചി വാട്ടര് മെട്രോയും ഉയര്ത്തിക്കാട്ടുന്ന തരത്തില് സംസ്ഥാനം സമര്പ്പിച്ച ടാബ്ലോ രൂപകല്പ്പനയ്ക്ക് കേന്ദ്ര പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ അംഗീകാരം ലഭിച്ചു.
സ്വതന്ത്രത കാ മന്ത്രം- വന്ദേമാതരം' അല്ലെങ്കില് 'സമൃദ്ധി കാ മന്ത്രം-ആത്മനിര്ഭര് ഭാരത്' എന്നീ വിഷയങ്ങളില് ഏതെങ്കിലും ഒന്നില് അവരുടെ ടാബ്ലോകള് രൂപകല്പ്പന ചെയ്യാന് മന്ത്രാലയം സംസ്ഥാനങ്ങള്ക്ക് നിര്ദ്ദേശം നല്കിയിരുന്നു. കേരളം 'സമൃദ്ധി കാ മന്ത്രം-ആത്മനിര്ഭര് ഭാരത്' എന്ന പ്രമേയം തിരഞ്ഞെടുത്തു. 'ആത്മനിര്ഭര് ഭാരതത്തിനായി ആത്മനിര്ഭര് കേരളം' എന്ന ആശയത്തിന് കീഴില് കൊച്ചി വാട്ടര് മെട്രോയും 100 ശതമാനം ഡിജിറ്റല് സാക്ഷരതയുടെ നേട്ടവും പ്രദര്ശിപ്പിക്കും.
അഞ്ച് ഘട്ടങ്ങളിലായി നടത്തിയ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷമാണ് കേരളത്തിന്റെ ടാബ്ലോ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. കേരളത്തിന് പുറമെ, അസം, ഛത്തീസ്ഗഢ്, ഗുജറാത്ത്, ഹിമാചല് പ്രദേശ്, മധ്യപ്രദേശ്, മഹാരാഷ്ട്ര, മണിപ്പൂര്, നാഗാലാന്ഡ്, ഒഡീഷ, പഞ്ചാബ്, രാജസ്ഥാന്, തമിഴ്നാട്, ഉത്തര്പ്രദേശ്, പശ്ചിമ ബംഗാള് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളും ടാബ്ലോകള് അവതരിപ്പിക്കും. കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളായ പുതുച്ചേരി, ജമ്മു കശ്മീര് എന്നിവയും വിവിധ കേന്ദ്ര മന്ത്രാലയങ്ങളും ഫ്ലോട്ടുകളുമായി പരേഡില് പങ്കെടുക്കും.