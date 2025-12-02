സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ചൊവ്വ, 2 ഡിസംബര് 2025 (16:30 IST)
അസമില് മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നവരില് എച്ച്ഐവി കേസുകള് വര്ദ്ധിക്കുന്നു. 2025-26 കാലഘട്ടത്തില് ഏറ്റവും കൂടുതല് എച്ച്ഐവി പോസിറ്റീവ് കേസുകള് കാംരൂപ് മെട്രോയില് രേഖപ്പെടുത്തി. 2025 ലെ ഏറ്റവും പുതിയ എച്ച്ഐവി എസ്റ്റിമേഷന് റിപ്പോര്ട്ട് കാണിക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്തെ മുതിര്ന്നവരുടെ എച്ച്ഐവി വ്യാപനം 0.13 ശതമാനമാണെന്നാണ്. ഇത് ദേശീയ കണക്കായ 0.20 ശതമാനത്തേക്കാള് കുറവാണ്. അസമില് 33,174 പേര് എച്ച്ഐവി ബാധിതരാണെന്ന് റിപ്പോര്ട്ട് കണക്കാക്കുന്നു. അതേസമയം ദേശീയ കണക്ക് 25,61,161 ആയി. 2024-25 ലെ അസമിലെ പുതിയ അണുബാധകളുടെ എണ്ണം 1,757 ആയി കണക്കാക്കി.
2020-21 ല് കണ്ടെത്തിയ കേസുകളില് 77.3 ശതമാനവും ഭിന്നലിംഗ സംക്രമണമായിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, 2025-26 ആയപ്പോഴേക്കും ഈ കണക്ക് 27 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു. ഇതിനു വിപരീതമായി, കുത്തിവയ്പ്പിലൂടെയുള്ള മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗത്തിലൂടെയുള്ള എച്ച്ഐവി കണ്ടെത്തല് 2020-21 ല് 8.5 ശതമാനത്തില് നിന്ന് 2025-26 ല് 60 ശതമാനമായി കുത്തനെ ഉയര്ന്നു. ഇത് മയക്കുമരുന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അണുബാധകളില് ആശങ്കാജനകമായ വര്ദ്ധനവിന് കാരണമായി.
ജില്ലകളില്, നാഗോണിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതല് എച്ച്ഐവി ബാധിതര് ഉള്ളത്. 4,622 പേരാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. കാംരൂപ് മെട്രോയില് 3,938, കച്ചാര് 3,646 എന്നിങ്ങനെയാണ്.
ശ്രീഭൂമി, കാംരൂപ്, സോണിത്പൂര്, ഗോലാഘട്ട്, ധുബ്രി, ജോര്ഹട്ട് എന്നിവിടങ്ങളിലും ഗണ്യമായ എണ്ണം റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തു.
2025 ഏപ്രിലിനും ഒക്ടോബറിനും ഇടയില്, കാംരൂപ് മെട്രോയില് 824 എച്ച്ഐവി പോസിറ്റീവ് കേസുകള് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും ഉയര്ന്ന കേസാണ്.
നാഗോണ് 464 കേസുകളും സോണിത്പൂര്, കച്ചാര്, ടിന്സുകിയ, ദിബ്രുഗഡ്, കര്ബി ആംഗ്ലോംഗ്, ജോര്ഹട്ട്, ബര്പേട്ട, കാംരൂപ്, ലഖിംപൂര്, ഗോലാഘട്ട്, ധുബ്രി, ശ്രീഭൂമി എന്നിവിടങ്ങളിലും കാര്യമായ കണ്ടെത്തലുകള് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തു.