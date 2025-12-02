ചൊവ്വ, 2 ഡിസം‌ബര്‍ 2025
മറ്റെന്നാള്‍ ഇന്ത്യാ സന്ദര്‍ശനത്തിന് പുടിനെത്തും; ഈ മൂന്ന് പ്രധാന കരാറുകള്‍ ഉണ്ടാകുമോയെന്ന ആശങ്കയില്‍ യുഎസും പാകിസ്ഥാനും

റഷ്യന്‍ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിര്‍ പുടിന്‍ ഇന്ത്യയിലെത്തുമെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified ചൊവ്വ, 2 ഡിസം‌ബര്‍ 2025 (16:23 IST)
ഡിസംബര്‍ 4 മുതല്‍ 5 വരെ രണ്ട് ദിവസത്തെ ഔദ്യോഗിക സന്ദര്‍ശനത്തിനായി റഷ്യന്‍ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിര്‍ പുടിന്‍ ഇന്ത്യയിലെത്തുമെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. പുട്ടാന്‍ 23-ാമത് ഇന്ത്യ-റഷ്യ വാര്‍ഷിക ഉച്ചകോടിയില്‍ പങ്കെടുക്കുകയും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുമായി ഉഭയകക്ഷി ചര്‍ച്ചകള്‍ നടത്തുകയും ചെയ്യും. അതിവേഗം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആഗോള തന്ത്രപരമായ സമവാക്യങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍, പുടിന്റെ സന്ദര്‍ശനം ശക്തമായ സന്ദേശമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് അമേരിക്കയ്ക്കും പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപിനും പാകിസ്ഥാനും.

പതിറ്റാണ്ടുകളായി സൈനിക ഉപകരണങ്ങള്‍ക്കായി ഇന്ത്യ മോസ്‌കോയെ വളരെയധികം ആശ്രയിച്ചിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, സമീപ വര്‍ഷങ്ങളില്‍ അതിന്റെ പ്രതിരോധ സംഭരണ രീതി ഗണ്യമായി മാറി. ഒരുകാലത്ത് വിമാനങ്ങളുടെ ഇറക്കുമതിയില്‍ ആധിപത്യം പുലര്‍ത്തിയിരുന്നെങ്കില്‍ ഇന്ത്യ ഇപ്പോള്‍ വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങള്‍, മിസൈലുകള്‍, നാവിക പ്ലാറ്റ്ഫോമുകള്‍, കവചിത വാഹനങ്ങള്‍ എന്നിവയില്‍ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു.

സംയുക്ത നിര്‍മ്മാണത്തിനും സാങ്കേതികവിദ്യാ കൈമാറ്റത്തിനും ഇന്ത്യ കൂടുതല്‍ മുന്‍ഗണന നല്‍കുന്നു. ആത്മനിര്‍ഭര്‍ ഭാരത് പദ്ധതിയുടെ കീഴില്‍ മിസൈലുകള്‍, അന്തര്‍വാഹിനികള്‍, വ്യോമയാന മേഖല എന്നിവയില്‍ സംയുക്ത ഉല്‍പാദനത്തിലും സഹവികസനത്തിലും കൂടുതല്‍ സഹകരണത്തിനായി ഇന്ത്യ സമ്മര്‍ദ്ദം ചെലുത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

കൂടാതെ ആഗോള ഊര്‍ജ്ജ വിപണികളില്‍ വിലയില്‍ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകള്‍ അനുഭവപ്പെടുന്നതിനാല്‍, റഷ്യന്‍ എണ്ണയുടെയും വാതകത്തിന്റെയും തടസ്സമില്ലാത്ത ദീര്‍ഘകാല വിതരണം ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് ഇന്ത്യ മുന്‍ഗണന നല്‍കും.


