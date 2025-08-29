സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified വെള്ളി, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2025 (19:04 IST)
ഉത്തര്പ്രദേശിലെ പ്രയാഗ്രാജ് ജില്ലയിലാണ് സംഭവം. ഓഗസ്റ്റ് 26 ന്, പ്രയാഗ്രാജ് ജില്ലയിലെ ഇന്ഡസ്ട്രിയല് പോലീസ് സ്റ്റേഷന് പ്രദേശത്ത് ഹൈടെക് സിറ്റി ലവായന് കുരിയ ഗ്രാമത്തിനടുത്തുള്ള അഴുക്കുചാലില് ഒരു വലിയ ബാഗ് കിടക്കുന്നത് കണ്ടെത്തി. ബാഗിനുള്ളില് ഒരു കുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം പല കഷണങ്ങളായി മുറിച്ച് സാരിയില് പൊതിഞ്ഞ നിലയിലായിരുന്നു. മൃതദേഹത്തിന്റെ രണ്ട് കൈകളും കാലുകളും തലയും കാണാനില്ലായിരുന്നു. പ്രദേശ വാസിയായ ഒരു സ്ത്രീയാണ് സംഭവം പോലീസില്
അറിയിച്ചത്.
വളരെയധികം പരിശ്രമത്തിനൊടുവില് ഇപ്പോള് പോലീസ് കേസ് പരിഹരിച്ചു.
പോലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തില് മൃതദേഹം 17 വയസ്സുള്ള ഒരു കൗമാരക്കാരന്റേതാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തില് മൃതദേഹം തിരിച്ചറിയാന് കഴിഞ്ഞില്ല, എന്നാല് പിന്നീട്, റിപ്പോര്ട്ടിന്റെയും സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളുടെയും സഹായത്തോടെ പോലീസ് കൊലപാതകം കണ്ടെത്തി. വാസ്തവത്തില്, ഓഗസ്റ്റ് 26 ന്, കാമിനി സിംഗ് എന്ന സ്ത്രീ തന്റെ മകന് പിയൂഷിനെ ആരോ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതായി ഇന്ഡസ്ട്രിയല് പോലീസ് സ്റ്റേഷനില് പരാതി നല്കിയിരുന്നു. മൃതദേഹം ആ സ്ത്രീയുടെ മകനാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു.സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള് പരിശോധിച്ചപ്പോള്, മരിച്ചയാളുടെ മുത്തച്ഛനായ ശരണ് സിംഗ് എന്ന വ്യക്തിയെ സംശയിക്കുന്നതായി തിരിച്ചറിഞ്ഞു.
ശരണ് സിങ്ങിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. കൊലപാതകത്തിന് ഉപയോഗിച്ച അമ്പരപ്പിക്കുന്ന വാള്, മഴു എന്നിവ ഇയാളില് നിന്ന് കണ്ടെടുത്തു. പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്യലിലാണ് ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങള് പുറത്തുവന്നത്.2023 ലും 2024 ലും തന്റെ മകനും മകളും ആത്മഹത്യ ചെയ്തതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.ഈ രണ്ട് സംഭവങ്ങള്ക്കും ശേഷം അദ്ദേഹം മാനസികമായി തകര്ന്നു, തുടര്ന്ന് ഒരു തന്ത്രിയെ ബന്ധപ്പെട്ടു. മരിച്ചയാളുടെ (പീയൂഷ്) മുത്തശ്ശി തന്റെ കുടുംബത്തില് ദുര്മന്ത്രവാദം നടത്തിയെന്നും അതുമൂലം തന്റെ കുടുംബം തകര്ന്നുവെന്നും തന്ത്രി ശരണ് സിങ്ങിനോട് പറഞ്ഞു.
അന്ധവിശ്വാസത്തിന്റെയും കോപത്തിന്റെയും പേരില്, തന്റെ ബന്ധുവായ ചെറുമകനായ കൗമാരക്കാരനെ ശരണ് സിംഗ് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തി. കൊലപാതകത്തിന് ശേഷം, പ്രതി മൃതദേഹത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങള് ഒരു ബാഗില് പൊതിഞ്ഞ് വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങളില് വലിച്ചെറിയുകയായിരുന്നു.