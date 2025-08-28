സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
തെരുവ് നായ്ക്കള്ക്കെതിരെ സുപ്രീം കോടതി നിര്ദ്ദേശം പുറപ്പെടുവിച്ച് ദിവസങ്ങള്ക്ക് ശേഷം, ഗ്രേറ്റര് ഫരീദാബാദിലെ സെക്ടര് -86 ലെ താമസക്കാരിയായ ദിവ്യ നായക്കിന് പ്രാദേശിക ആര്ഡബ്ല്യുഎ (റസിഡന്റ് വെല്ഫെയര് അസോസിയേഷന്) 1.25 ലക്ഷം രൂപ പിഴ ചുമത്തി. പൊതു തെരുവുകളില് തെരുവ് നായ്ക്കളെ ഊട്ടുന്നത് ഇനി അനുവദിക്കില്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി വിധിക്കുകയും ഡല്ഹി-എന്സിആറിലെ മുനിസിപ്പല് അധികാരികള്ക്ക് നിയുക്ത തീറ്റ മേഖലകള് സ്ഥാപിക്കാന് നിര്ദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
തെരുവുകളില് തെരുവുനായ്ക്കള്ക്ക് ഭക്ഷണം നല്കുന്നത് ഒരു സാഹചര്യത്തിലും അനുവദിക്കരുതെന്ന് ജസ്റ്റിസ് വിക്രം നാഥ് അധ്യക്ഷനായ പ്രത്യേക മൂന്നംഗ ബെഞ്ച് പറഞ്ഞു. റിപ്പോര്ട്ട് അനുസരിച്ച്, തെരുവുനായ്ക്കള്ക്ക് ഭക്ഷണം നല്കിയതിന് തന്നെ ശാരീരികമായി ആക്രമിച്ചുവെന്നും തന്റെ കുടുംബത്തെ പോലീസ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്നും ദിവ്യ നായക് അവകാശപ്പെടുന്നു. ഓഗസ്റ്റ് 22 മുതല് ഹൗസിംഗ് സൊസൈറ്റിക്കുള്ളില് തെരുവുനായ്ക്കള്ക്ക് ഭക്ഷണം നല്കുന്നത് നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇത് നടപ്പിലാക്കാന് വനിതാ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രദേശത്തെ ഏകദേശം 40 തെരുവ് നായ്ക്കള്ക്ക് നിലവില് ഭക്ഷണമില്ലെന്നും തന്റെ അപേക്ഷകള് അവഗണിക്കുകയാണെന്നും നായക് ആരോപിക്കുന്നു. ഈ വിഷയത്തിലുള്ള അവരുടെ സോഷ്യല് മീഡിയ പോസ്റ്റുകള് വ്യാപകമായി ഷെയര് ചെയ്യപ്പെടുകയും അഭിപ്രായമിടുകയും ചെയ്യുന്നു. 2022 മുതല് അവര് സമൂഹത്തിലെ നായ്ക്കള്ക്ക് ഭക്ഷണം നല്കുന്നുണ്ടെന്ന് റിപ്പോര്ട്ടുണ്ട്.
നിയുക്ത ഫീഡിംഗ് പോയിന്റ് ഉപയോഗിക്കാന് നായകിനോട് ആവര്ത്തിച്ച് നിര്ദ്ദേശിച്ചിരുന്നെങ്കിലും സമൂഹത്തിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളില് നായ്ക്കള്ക്ക് ഭക്ഷണം നല്കുന്നത് തുടര്ന്നതായും ഇത് മറ്റ് താമസക്കാര്ക്ക് അസൗകര്യമുണ്ടാക്കിയതായും ആര്ഡബ്ല്യുഎ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് രമണിക് ചാഹല് പറഞ്ഞു.