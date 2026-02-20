വെള്ളി, 20 ഫെബ്രുവരി 2026
  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. ദേശീയം

രാജ്യവ്യാപകമായ എസ്ഐആര്‍: തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് കത്തയച്ചു

SIR, Election Commission Kerala, Voters List,Kerala News,എസ്ഐആർ, തിരെഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ, വോട്ടർ പട്ടിക, കേരളവാർത്ത
സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified വെള്ളി, 20 ഫെബ്രുവരി 2026 (13:59 IST)
ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യവ്യാപകമായി സ്പെഷ്യല്‍ ഇന്റന്‍സീവ് റിവിഷന്‍ (എസ്ഐആര്‍) നടപ്പിലാക്കാന്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ തയ്യാറെടുക്കുന്നു. വോട്ടര്‍ പട്ടികയുടെ സ്പെഷ്യല്‍ ഇന്റന്‍സീവ് റിവിഷന്‍ പ്രക്രിയകള്‍ ആരംഭിക്കാന്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ കൂടുതല്‍ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് കത്തുകള്‍ അയച്ചു. ഇതിനായി ആവശ്യമായ തയ്യാറെടുപ്പുകള്‍ നടത്തണമെന്ന് നിര്‍ദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് കത്ത് അയച്ചു.

ഏപ്രില്‍ മാസത്തോടെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലെയും 22 സ്ഥലങ്ങളില്‍ പദ്ധതി പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ആരംഭിക്കാന്‍ കമ്മീഷന്‍ തീരുമാനിച്ചു. ഇതിനാവശ്യമായ മുന്‍കൂര്‍ തയ്യാറെടുപ്പുകള്‍ ഉടന്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കാന്‍ കമ്മീഷന്‍ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കി. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ കൂടുതല്‍ കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമാണ് പുതിയ നടപടിയെന്ന് കമ്മീഷന്‍ അവകാശപ്പെടുന്നു.


അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :