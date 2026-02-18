ബുധന്‍, 18 ഫെബ്രുവരി 2026
ഇന്ത്യക്ക് വിസ രഹിത ഗതാഗത സൗകര്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് ഫ്രാന്‍സ്; ഇന്ത്യന്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെ സ്വാഗതം ചെയ്തു

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified ബുധന്‍, 18 ഫെബ്രുവരി 2026 (15:09 IST)
പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ ക്ഷണപ്രകാരം പ്രസിഡന്റ് മാക്രോണ്‍ 2026 ഫെബ്രുവരി 17 മുതല്‍ 19 വരെ ഇന്ത്യയില്‍ ഔദ്യോഗിക സന്ദര്‍ശനം നടത്തുകയാണ്. സന്ദര്‍ശന വേളയില്‍ അദ്ദേഹം ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യല്‍ ഇന്റലിജന്‍സ് ഇംപാക്ട് ഉച്ചകോടി 2026 ലും പങ്കെടുക്കും. ഫെബ്രുവരി 17 ന് മുംബൈയില്‍ ഇരു നേതാക്കളും സംയുക്തമായി ഇന്ത്യ-ഫ്രാന്‍സ് ഇന്നൊവേഷന്‍ വര്‍ഷം 2026 ആരംഭിച്ചു. പ്രസിഡന്റ് മാക്രോണിന്റെ നാലാമത്തെ ഇന്ത്യാ സന്ദര്‍ശനമാണിത്. 2025 ഫെബ്രുവരിയില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ ഫ്രാന്‍സ് സന്ദര്‍ശനത്തിന് ഒരു വര്‍ഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഇത്.

2030 ഓടെ 30,000 ഇന്ത്യന്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെ ഫ്രാന്‍സിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യം പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയും ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റും പങ്കുവച്ചു. നിലവില്‍ ഇത് ഏകദേശം 10,000 ആണ്. ഇന്ത്യ-ഫ്രാന്‍സ് സംയുക്ത പ്രസ്താവനയില്‍ ഫ്രഞ്ച് വിമാനത്താവളങ്ങള്‍ വഴി ഇന്ത്യന്‍ പൗരന്മാര്‍ക്ക് വിസ രഹിത ഗതാഗത സൗകര്യം ഏര്‍പ്പെടുത്തുന്നതിനെ ഇരു നേതാക്കളും സ്വാഗതം ചെയ്തു.

സോര്‍ബോണ്‍ സര്‍വകലാശാല, ന്യൂഡല്‍ഹിയിലെ എയിംസ്, പാരീസ് ബ്രെയിന്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്നിവയെ ഒന്നിപ്പിച്ച് ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തില്‍ AIക്കായി സമര്‍പ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ആരംഭിക്കാന്‍ ഇരു നേതാക്കളും തീരുമാനിച്ചു.


