പക്ഷികള്‍ എപ്പോഴും V ആകൃതിയില്‍ പറക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്നറിയാമോ

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified ശനി, 24 ജനുവരി 2026 (20:13 IST)
നിങ്ങള്‍ എപ്പോഴെങ്കിലും മുകളിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട്
V ആകൃതിയില്‍ ആകാശത്തിലൂടെ പറന്നുയരുന്ന പക്ഷിക്കൂട്ടത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? മനോഹരവും ലക്ഷ്യബോധമുള്ളതുമായി തോന്നുന്ന പ്രകൃതിയിലെ ആകര്‍ഷകമായ കാഴ്ചകളില്‍ ഒന്നാണിത്.എന്നാല്‍ ഈ മനോഹരമായ പറക്കല്‍ രീതി വെറും പ്രദര്‍ശനത്തിനുള്ളതല്ല; ശാസ്ത്രത്തിന്റെയും ടീം വര്‍ക്കിന്റെയും പിന്തുണയുള്ള ഒരു സമര്‍ത്ഥമായ അതിജീവന തന്ത്രമാണിത്. ഗീസ്, പെലിക്കന്‍, ഐബിസ്, മറ്റ് ദേശാടന ജീവിവര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയ പക്ഷികള്‍ പലപ്പോഴും ഈ V രൂപീകരണത്തില്‍ ഒരുമിച്ച് ദീര്‍ഘദൂരം സഞ്ചരിക്കുന്നു. ഗവേഷകര്‍ ഈ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഓക്‌സ്‌ഫോര്‍ഡ് സര്‍വകലാശാല, നാസ തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ നടത്തിയ പഠനങ്ങള്‍ പ്രകാരം, V രൂപീകരണം പക്ഷികള്‍ക്ക് പറക്കുമ്പോള്‍ ഊര്‍ജ്ജം ലാഭിക്കാന്‍ സഹായിക്കുന്നു. കൂടത്തിലെ നേതാവായ പക്ഷി വായു പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാരം ഏറ്റെടുക്കുമ്പോള്‍, പിന്നിലുള്ളവ നേതാവിന്റെ ചിറകുകള്‍ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ചുഴലിക്കാറ്റ് വായുപ്രവാഹങ്ങളുടെ മുകളിലേക്ക് പറക്കുന്നു. മുകളിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന ഈ വായു അധിക ലിഫ്റ്റ് നല്‍കുന്നു, ഇത് പിന്നിലുള്ള പക്ഷികള്‍ക്ക് കുറഞ്ഞ പരിശ്രമത്തില്‍ ഉയരത്തില്‍ തുടരാന്‍ എളുപ്പമാക്കുന്നു.വടക്കന്‍ ബാള്‍ഡ് ഐബിസ് പോലുള്ള പക്ഷികള്‍ ഈ വായുസഞ്ചാര ഗുണങ്ങള്‍ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുന്നതിനായി അവയുടെ ചിറകുകളുടെ ഫ്‌ലാപ്പുകളെ സജീവമായി ഏകോപിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടെത്തി. ഓരോ പക്ഷിയും മുന്നിലുള്ള പക്ഷിയുമായി സമന്വയിപ്പിച്ച് വായുപ്രവാഹത്തെ കഴിയുന്നത്ര ഫലപ്രദമായി മറികടക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നു.

V യുടെ മുന്നില്‍ നില്‍ക്കുക എന്നത് കഠിനാധ്വാനമാണ്. അതിനാല്‍, മികച്ച സഹപ്രവര്‍ത്തകരെപ്പോലെ, പക്ഷികളും ഈ പങ്ക് മാറ്റുന്നു. മുന്നിലുള്ള പക്ഷി തളരുമ്പോള്‍, അത് പിന്നോട്ട് മാറുകയും മറ്റൊരു പക്ഷി നേതൃത്വം വഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ സഹകരണ തന്ത്രം മുഴുവന്‍ ഗ്രൂപ്പിനെയും ഒരു പക്ഷിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് പറക്കാന്‍ കഴിയുന്നതിനേക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ ദൂരം പറക്കാന്‍ സഹായിക്കുന്നു. ഊര്‍ജ്ജം ലാഭിക്കുന്നതിനു പുറമേ, V ആകൃതിയില്‍ പറക്കുന്നത് പക്ഷികള്‍ക്ക് പരസ്പരം ദൃശ്യ സമ്പര്‍ക്കം നിലനിര്‍ത്താന്‍ സഹായിക്കുന്നു.ഢ ആകൃതിയിലുള്ള ഈ പറക്കല്‍ പക്ഷിക്ക് അയല്‍ക്കാരനെ കാണാനും, കൂട്ടത്തിന്റെ പാത പിന്തുടരാനും, കൂട്ടിയിടികള്‍ ഒഴിവാക്കാനും സഹായിക്കുന്നു


