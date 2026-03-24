സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ചൊവ്വ, 24 മാര്ച്ച് 2026 (19:04 IST)
ന്യൂഡല്ഹി: പശ്ചിമേഷ്യന് സംഘര്ഷത്തിന് മറുപടിയായി ഗാര്ഹിക എല്പിജി സിലിണ്ടറുകള് 10 കിലോയായി കുറയ്ക്കുമെന്ന വാര്ത്തകള് വ്യാജമാണെന്ന് കേന്ദ്ര സര്ക്കാര്. 14.2 കിലോഗ്രാം ഗാര്ഹിക എല്പിജി സിലിണ്ടറുകള്ക്ക് പകരം 10 കിലോഗ്രാം സിലിണ്ടറുകള് സ്ഥാപിക്കുമെന്ന വാര്ത്ത അടിസ്ഥാനരഹിതമായ ഊഹാപോഹമാണെന്ന് പെട്രോളിയം, പ്രകൃതിവാതക മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.
ഇത്തരം കിംവദന്തികള് വിശ്വസിക്കരുതെന്ന് ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി സുജാത ശര്മ്മ പൊതുജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. റിപ്പോര്ട്ടുകള് പൂര്ണ്ണമായും ഊഹാപോഹമാണെന്നും അവ വിശ്വസിക്കരുതെന്നും അവര് പറഞ്ഞു. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഭവവികാസങ്ങള് ചര്ച്ച ചെയ്യാന് ചേര്ന്ന മന്ത്രിതല യോഗത്തിന് ശേഷമാണ് സുജാത ശര്മ്മ പ്രസ്താവന നടത്തിയത്. എല്പിജിയുടെ സ്ഥിരതയുള്ള വിതരണം ഉറപ്പാക്കാനും കരിഞ്ചന്ത തടയാനും സര്ക്കാര് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അവര് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളില്, ഏകദേശം 3.5 ലക്ഷം ഗാര്ഹിക, വാണിജ്യ പൈപ്പ് പ്രകൃതിവാതക കണക്ഷനുകള് സര്ക്കാര് നല്കിയിട്ടുണ്ട്. വാണിജ്യ ഉപയോഗത്തിനായി എല്പിജി സിലിണ്ടറുകള് അനുവദിക്കുന്നതിന് ഒരു പുതിയ നയം അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും സുജാത ശര്മ്മ പറഞ്ഞു.