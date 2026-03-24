വിജയ് വീർപ്പിച്ച ബലൂൺ, പെരമ്പൂരിൽ തോൽക്കും, ടിവികെ ആകെ നേടുക 10 ശതമാനത്തിൽ താഴെ വോട്ടുകൾ, ഡിഎംകെ സഖ്യത്തിന് 180 സീറ്റെന്ന് സർവെ ഫലം

രേണുക വേണു|
Last Modified ചൊവ്വ, 24 മാര്ച്ച് 2026 (14:40 IST)
തമിഴ്നാട് രാഷ്ട്രീയത്തില് പുതിയ തരംഗം സൃഷ്ടിക്കാനൊരുങ്ങുന്ന തമിഴക വെട്രി കഴകം (TVK) നേതാവ് വിജയ്ക്ക് കന്നിപ്പോരാട്ടം കാര്യമായ നേട്ടം സമ്മാനിക്കില്ലെന്ന് സര്വേ ഫലം. അഗ്നി ന്യൂസ് നടത്തിയ പ്രീപോള് സര്വേ പ്രകാരം പെരമ്പൂരില് വിജയ് മത്സരിക്കുകയാണെങ്കില് തോല്വി നേരിടുമെന്നും സര്വേ ഫലം പറയുന്നു. എഐഎഡിഎംഎകെ സഖ്യം 54 സീറ്റില് ഇതുങ്ങുമെന്നും ഡിഎംകെ 180 സീറ്റുമായി അധികാരം നിലനിര്ത്തുമെന്നുമാണ് സര്വേ പറയുന്നത്.
ചെന്നൈ നഗരത്തിലെ ഡിഎംകെയുടെ ഉറച്ച കോട്ടകളിലൊന്നാണ് പെരമ്പൂര്. നിലവിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തില് ഭരണകക്ഷിയായ ഡിഎംകെയ്ക്കും അവരുടെ സഖ്യകക്ഷികള്ക്കും ഈ മണ്ഡലത്തിലുള്ള സ്വാധീനം മറികടക്കാന് പുതുതായി രൂപംകൊണ്ട ടിവികെയ്ക്ക് സാധിക്കില്ലെന്നാണ് സര്വേ പറയുന്നത്. ആകെയുള്ള നിയമസഭ സീറ്റുകളില് ടിവികെയ്ക്ക് 2 മുതല് 8 വരെ സീറ്റുകളാണ് സര്വേ പ്രവചിക്കുന്നത്. വിജയ് ആരാധകര് ധാരാളം പെരമ്പൂരില് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇവ രാഷ്ട്രീയ വോട്ടായി മാറില്ലെന്നാണ് സര്വേ പറയുന്നത്.