14 കിലോ അല്ല, 10 കിലോ മാത്രം; ഗാര്‍ഹിക സിലിണ്ടറുകളുടെ ഭാരം കുറയ്ക്കാന്‍ എണ്ണക്കമ്പനികള്‍ പദ്ധതിയിടുന്നു

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified തിങ്കള്‍, 23 മാര്‍ച്ച് 2026 (17:53 IST)
ന്യൂഡല്‍ഹി: മിഡില്‍ ഈസ്റ്റിലെ സംഘര്‍ഷങ്ങള്‍ വര്‍ദ്ധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ പാചക വാതക ക്ഷാമം തടയുന്നതിനായി ഗാര്‍ഹിക സിലിണ്ടറുകളിലെ എല്‍പിജിയുടെ അളവ് കുറയ്ക്കാന്‍ നീക്കം. സാധാരണയായി ഒരു ഗാര്‍ഹിക സിലിണ്ടറില്‍ 14.2 കിലോഗ്രാം എല്‍പിജി നിറയ്ക്കാറുണ്ട്. ഇത് 10 കിലോ ആയി കുറയ്ക്കാനാണ് കമ്പനികള്‍ ആലോചിക്കുന്നത്. കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ ഇതുസംബന്ധിച്ച നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ അംഗീകരിച്ചാല്‍ മാത്രമേ ഇത് പ്രാബല്യത്തില്‍ വരികയുള്ളൂ.

ഇന്ത്യന്‍ ടാങ്കറുകള്‍ ഹോര്‍മുസ് കടലിടുക്കില്‍ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതിനാല്‍ രാജ്യത്ത് എല്‍പിജി ക്ഷാമം രൂക്ഷമാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ടാങ്കറുകള്‍ കടന്നുപോകാന്‍ അനുവദിക്കുന്നതിനായി ഇറാന്‍ സര്‍ക്കാരുമായി ചര്‍ച്ചകള്‍ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും യുദ്ധത്തിന്റെ ഗതി നിര്‍ണ്ണയിക്കാന്‍ കഴിയാത്തതിനാല്‍ എല്‍പിജി ക്ഷാമം തുടരാനാണ് സാധ്യത. സിലിണ്ടറിലെ എല്‍പിജിയുടെ അളവ് കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് വിലയും കുറയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

ഗാര്‍ഹിക ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കായി ഒരു സിലിണ്ടര്‍ ശരാശരി 35 മുതല്‍ 40 ദിവസം വരെ ഉപയോഗിക്കാം. നിലവിലെ ചട്ടങ്ങള്‍ പ്രകാരം, നഗരപ്രദേശങ്ങളില്‍ 25 ദിവസത്തിനുശേഷം മാത്രമേ പുതിയ സിലിണ്ടര്‍ ബുക്ക് ചെയ്യാന്‍ കഴിയൂ. ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളില്‍ ഇത് 45 ദിവസമാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ കൂടുതല്‍ ആളുകള്‍ക്ക് എല്‍പിജി നല്‍കാനുള്ള നീക്കത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ മാറ്റം പരിഗണിക്കുന്നതെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്.


