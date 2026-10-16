  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. ദേശീയം
  4. Centre to defend chief election commissioner gyanesh kumar
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Friday, 16 October 2026 (12:58 IST)

പ്രതിഷേധക്കാർക്ക് വിദേശഫണ്ടിംഗ്, ലക്ഷ്യം ബംഗ്ലാദേശ് മോഡൽ: ഗ്യാനേഷിനെ രക്ഷിക്കാൻ പഴയ തന്ത്രമൊരുക്കി ബിജെപി, രാജ്യവ്യാപക പ്രചാരണം

മുഖ്യ തിരെഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണര്‍ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെതിരായ ആരോപണങ്ങളെയും പ്രതിപക്ഷ പ്രക്ഷോഭങ്ങളെയും നേരിട്ടെതിര്‍ക്കാനൊരുങ്ങി കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍.

Gyanesh kumar, CEC Gyanesh Kumar, Bangladesh Model, BJP IT Wing,Opposition bloc
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Fri, 16 Oct 2026 (13:01 IST)
google-news
മുഖ്യ തിരെഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണര്‍ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെതിരായ ആരോപണങ്ങളെയും പ്രതിപക്ഷ പ്രക്ഷോഭങ്ങളെയും നേരിട്ടെതിര്‍ക്കാനൊരുങ്ങി കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍. ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനായി ന്യായീകരണം ഒരുക്കുന്നത് ഗ്യാനേഷ് സര്‍ക്കാരിനായി പലതും ചെയ്‌തെന്ന ആരോപണത്തെ ബലപ്പെടുത്തുമെങ്കിലും രാജ്യത്ത് നുഴഞ്ഞുകയറിയവരെ പുറത്താക്കുകയാണ് തിരെഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ ചെയ്തതെന്നും നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാര്‍ക്കൊപ്പം നില്‍ക്കുന്നവര്‍ രാജ്യദ്രോഹികളാണ് എന്ന നരേറ്റീവ് കൊണ്ടുവരാനുമാണ് ബിജെപി ശ്രമം.
 
 ഇന്നലെ ഡല്‍ഹി പ്രസ് ക്ലബില്‍ നടന്ന മാധ്യമസമ്മേളനത്തില്‍ ബംഗ്ലാദേശിലെ വിദ്യാര്‍ഥി പ്രക്ഷോഭങ്ങളില്‍ നിന്നും ഇന്ത്യയിലെ യുവാക്കള്‍ പ്രചോദനം കൊണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന ഐസ നേതാവ് നേഹ ബോറയുടെ പ്രതികരണം ബിജെപി ഹാന്‍ഡിലുകള്‍ ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു. രാജ്യത്ത് അസ്ഥിരത പടര്‍ത്തുകയാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് അടങ്ങിയ കൂട്ടത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്നും ഇവര്‍ക്ക് അതിനായി വിദേശഫണ്ടിംഗ് ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്നുമുള്ള പഴയ പ്രചരണം തന്നെ സജീവമാക്കാനാണ് ബിജെപി ഒരുങ്ങുന്നത്.
 
തിരെഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ രാജ്യത്തെ നിയമവിരുദ്ധമായ വോട്ടുകളാണ് ഇല്ലാതെയാക്കുന്നത്. രാജ്യത്തിലെ അന്യായമായി വോട്ടവകാശം ലഭിച്ച ഇന്ത്യക്കാരല്ലാത്തവരെയാണ് എസ്‌ഐആറിലൂടെ ഒഴിവാക്കുന്നത്. ഇതിന് തടസ്സം നില്‍ക്കുന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് അടക്കമുള്ള കക്ഷികള്‍ രാജ്യദ്രോഹമാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന പ്രചാരണം ശക്തമാക്കാനാണ് നിലവിലെ ബിജെപി തീരുമാനം. മുഖ്യതിരെഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണര്‍ക്കെതിരെയാണ് പ്രതിഷേധമെങ്കിലും ഫലത്തില്‍ പ്രതിപക്ഷം ലക്ഷ്യമിടുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രിയേയും ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയേയുമാണ്. അതിനാല്‍ രാഷ്ട്രീയപ്രതിരോധം തീര്‍ക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നാണ് ബിജെപിയുടെ വിലയിരുത്തല്‍.എന്നിരുന്നാലും നിയമവിരുദ്ധമായി കൊണ്ടുവന്ന ഫോം ആറിലെ ഭേദഗതിയും കേന്ദ്രീകൃതമായ വെബ് പോര്‍ട്ടല്‍ സംവിധാനവും കൊണ്ടുവന്ന ഇലക്ഷന്‍ കമ്മീഷന്‍ തീരുമാനത്തെ ന്യായീകരിക്കാന്‍ കേന്ദ്രം പ്രയാസപ്പെടേണ്ടി വരും.ALSO READ: ലക്ഷ്യം ബംഗ്ലാദേശ് മാതൃകയിൽ ഭരണമാറ്റം, അരാജകത്വം: നേഹ ബോറയുടെ വിഡിയോ ആയുധമാക്കി ബിജെപി
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
അടുത്ത ലേഖനം
റിലയൻസ് ജിയോ ഐപിഒ ഓഹരി വിൽപ്പന 21 ന് ആരംഭിക്കും

ഹൂതി ആക്രമണം, സൗദിയിലെ വ്യോമഗതാഗതം താറുമാറായ നിലയിൽ, വിമാനങ്ങൾ റദ്ദാക്കി, ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ജാഗ്രതാനിർദേശം

ഹൂതി ആക്രമണം, സൗദിയിലെ വ്യോമഗതാഗതം താറുമാറായ നിലയിൽ, വിമാനങ്ങൾ റദ്ദാക്കി, ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ജാഗ്രതാനിർദേശംപട്ടികയിലുണ്ടായിരുന്ന 378 വിമാനങ്ങളില്‍ 169 എണ്ണത്തിന് മാത്രമാണ് സര്‍വീസ് നടത്താന്‍ സാധിച്ചത്.

തിരിച്ച് വിട്ടോ... യുഎസ് ഗ്രീൻ കാർഡ് പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് ഇൻഫോസിസ്, ടിസിഎസ് അടക്കമുള്ള ഇന്ത്യൻ ഐടി കമ്പനികളെ വിലക്കി ട്രംപ് സർക്കാർ

തിരിച്ച് വിട്ടോ... യുഎസ് ഗ്രീൻ കാർഡ് പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് ഇൻഫോസിസ്, ടിസിഎസ് അടക്കമുള്ള ഇന്ത്യൻ ഐടി കമ്പനികളെ വിലക്കി ട്രംപ് സർക്കാർമൈക്രോസോഫ്റ്റ്, അഡോബ് തുടങ്ങിയ ഭീമന്മാര്‍ക്കെതിരെയും നടപടിയുണ്ട്.

'എങ്കിൽ സതീശനും രാജിവയ്ക്കണം'; പണി തരാൻ ബിജെപി, സിപിഎം നിലപാട് നിർണായകം

'എങ്കിൽ സതീശനും രാജിവയ്ക്കണം'; പണി തരാൻ ബിജെപി, സിപിഎം നിലപാട് നിർണായകംതിരഞ്ഞെടുപ്പ് അട്ടിമറി ആരോപണത്തിൽ പുലിവാല് പിടിച്ച് കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ്. സിജെപി സ്ഥാപകൻ അഭിജിത് ദീപ്‌കെ മുതൽ കോൺഗ്രസ് ദേശീയ നേതൃത്വം വരെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ അട്ടിമറിക്കുന്നതായി ആരോപിക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ ഭരണമാറ്റവും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്.

പാട്രിയാർക്കിയും പാട്രിയോട്ടിസവും, ഇത് സത്യമാണോ!, രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ ബിജെപി എം പി ബാൻസുരി സ്വരാജ് നടത്തിയ വന്ദേമാതരം വെല്ലുവിളിയിൽ പ്രതികരിച്ച് ഹൃത്വിക് റോഷൻ

പാട്രിയാർക്കിയും പാട്രിയോട്ടിസവും, ഇത് സത്യമാണോ!, രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ ബിജെപി എം പി ബാൻസുരി സ്വരാജ് നടത്തിയ വന്ദേമാതരം വെല്ലുവിളിയിൽ പ്രതികരിച്ച് ഹൃത്വിക് റോഷൻകോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി പൂനെയില്‍ നടത്തിയ ഛാത്രോം കീ ഗൂഞ്ച് വലിയ രീതിയില്‍ ഇന്ത്യന്‍ രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ ചര്‍ച്ചയായിരുന്നു.

ഇന്ത്യയുടെ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടാൻ നിങ്ങളാര്?, തുർക്കി പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ കശ്മീർ പരാമർശം തള്ളി ഇന്ത്യ

ഇന്ത്യയുടെ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടാൻ നിങ്ങളാര്?, തുർക്കി പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ കശ്മീർ പരാമർശം തള്ളി ഇന്ത്യതുര്‍ക്കിയുടെ പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ അനാവശ്യമാണെന്നും കശ്മീര്‍ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമാണെന്നും രാജ്യത്തിന്റെ അഖണ്ഡത, പരമാധികാരം എന്നീ വിഷയങ്ങളില്‍ പുറത്തുനിന്നുള്ളവര്‍ക്ക് പങ്കില്ലെന്നും വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയം വക്താവ് രണ്‍ധീര്‍ ജയ്‌സ്വാള്‍ പ്രതികരിച്ചു.

വിദ്യാർഥി സമരം കലാപമായി മാറി, ഫ്രാൻസിൽ വ്യാപക തീവെപ്പും കൊള്ളയും, 1200 പേർ അറസ്റ്റിൽ

വിദ്യാർഥി സമരം കലാപമായി മാറി, ഫ്രാൻസിൽ വ്യാപക തീവെപ്പും കൊള്ളയും, 1200 പേർ അറസ്റ്റിൽഫ്രാന്‍സില്‍ വര്‍ധിച്ചുവരുന്ന ജീവിതചെലവുകള്‍ക്കും സര്‍ക്കാരിന്റെ നയങ്ങള്‍ക്കുമെതിരായി നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളില്‍ വ്യാപകമായ ആക്രമാണം. ജനജീവിതത്തെ ബാധിച്ച വിലക്കയറ്റത്തിനെതിരെ ഉയര്‍ന്ന ജനരോഷം പലയിടങ്ങളിലും തീവെപ്പിലും കടകള്‍ കൊള്ളയടിക്കുന്നതിലേക്കുമാണ് നയിച്ചത്.

നിരോധിത പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിൽപ്പന; കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി പിടിയിൽ

നിരോധിത പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിൽപ്പന; കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി പിടിയിൽനിരോധിത പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിൽപ്പന നടത്തുന്ന കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി സിദ്ധിഖിനെ പൊലീസ് പിടികൂടി. ഹാൻസ്, കൂൾ എന്നീ നിരോധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് ഇയാൾ വിൽപ്പന നടത്തിയിരുന്നത്. തൃക്കരുവ സിയാദ് മൻസിൽ സിദ്ധിഖിനെ നിരവധി ഹാൻസ്, കൂൾ പാക്കറ്റുകളുമായാണ് അഞ്ചാലുമൂട് പൊലീസ് പൊക്കിയത്.

കൊൽക്കത്തയിലെ ദുർഗ്ഗാപൂജയ്ക്കിടെ അപകടം, മരണസംഖ്യ 19 ആയി, 25 പേർക്ക് പരിക്ക്, ഒരാളുടെ നില ഗുരുതരം

കൊൽക്കത്തയിലെ ദുർഗ്ഗാപൂജയ്ക്കിടെ അപകടം, മരണസംഖ്യ 19 ആയി, 25 പേർക്ക് പരിക്ക്, ഒരാളുടെ നില ഗുരുതരംഇന്നലെ വൈകീട്ട് 7.40 ഓടെ വടക്കന്‍ കൊല്‍ക്കത്ത ശാരദ പാര്‍ക്കിലെ ചോര്‍ ഭാഗനിലായിരുന്നു സംഭവം. മഴ പെയ്തതോടെ പൂജ നടക്കുന്ന ഇടുങ്ങിയ സ്ഥലത്തേക്ക് ആളുകള്‍ തിക്കിതിരക്കി കയറിയതാണ് അപകടത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്.

നവംബര്‍ ഒന്നിലെ മഹാറാലി, കോണ്‍ഗ്രസിന് രാംലീലാ മൈതാനിയില്‍ പ്രതിഷേധിക്കാം, ഡല്‍ഹി പോലീസിന്റെ അനുമതി

നവംബര്‍ ഒന്നിലെ മഹാറാലി, കോണ്‍ഗ്രസിന് രാംലീലാ മൈതാനിയില്‍ പ്രതിഷേധിക്കാം, ഡല്‍ഹി പോലീസിന്റെ അനുമതിഎസ്‌ഐആര്‍ പരിഷ്‌കരണത്തിനെതിരെയും മുഖ്യ തിരെഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണര്‍ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടും ഇന്ത്യ സഖ്യം നടത്താനിരിക്കുന്ന നവംബര്‍ ഒന്നിലെ പ്രതിഷേധം രാം ലീല മൈതാനിയില്‍ നടത്താന്‍ അനുമതി.

ആണുങ്ങളുടെ സർക്കാരാണെങ്കിൽ പിണറായിക്കെതിരെ നടപടിയുണ്ടാകും: രൂക്ഷവിമർശനവുമായി കെ സുധാകരൻ

ആണുങ്ങളുടെ സർക്കാരാണെങ്കിൽ പിണറായിക്കെതിരെ നടപടിയുണ്ടാകും: രൂക്ഷവിമർശനവുമായി കെ സുധാകരൻസിഎംആര്‍എല്‍ - എക്‌സാലോജിക് കേസില്‍ മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയും നിലവിലെ പ്രതിപക്ഷനേതാവുമായ പിണറായി വിജയന് ഇ ഡി സമന്‍സ് നല്‍കിയതിന് പിന്നാലെ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമര്‍ശനവുമായി കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് കെ സുധാകരന്‍.