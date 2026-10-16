ലക്ഷ്യം ബംഗ്ലാദേശ് മാതൃകയിൽ ഭരണമാറ്റം, അരാജകത്വം: നേഹ ബോറയുടെ വിഡിയോ ആയുധമാക്കി ബിജെപി
സംയുക്ത വാര്ത്താസമ്മേളനത്തിലാണ് ബംഗ്ലാദേശിലെ ജെന് സി പ്രക്ഷോഭത്തില് നിന്ന് ഇന്ത്യ പ്രചോദനം ഉള്കൊള്ളണമെന്ന പരാമര്ശം നേഹ ബോറ നടത്തിയത്.
ബംഗ്ലാദേശിലെ ജെന്സി പ്രക്ഷോഭങ്ങളില് നിന്ന് ഇന്ത്യ പ്രചോദനം സ്വീകരിക്കണമെന്ന ഐസ നേതാവ് നേഹ ബോറയുടെ പരാമര്ശം രാഷ്ട്രീയ ആയുധമാക്കി ബിജെപി. തിരെഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ നിയമവിരുദ്ധമായ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കെതിരെ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികള്ക്കൊപ്പം സജീവമാണ് ഐസ ലീഡറായ നേഹ ബോറ. സംയുക്ത വാര്ത്താസമ്മേളനത്തിലാണ് ബംഗ്ലാദേശിലെ ജെന് സി പ്രക്ഷോഭത്തില് നിന്ന് ഇന്ത്യ പ്രചോദനം ഉള്കൊള്ളണമെന്ന പരാമര്ശം നേഹ ബോറ നടത്തിയത്.
രാജ്യത്ത് അരാജകത്വം സൃഷ്ടിക്കാനും ജനാധിപത്യപരമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സര്ക്കാരിനെ അട്ടിമറിക്കാനും രാഹുല് ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തില് ഗൂഢാലോചന നടക്കുന്നു എന്നതിന്റെ തെളിവാണിതെന്നാണ് നേഹ ബോറയുടെ പരാമര്ശം ആയുധമാക്കി ബിജെപിയുടെ പ്രതികരണം. സമരം ചീഫ് ഇലക്ഷന് കമ്മീഷണര്ക്കെതിരെയാണെങ്കിലും ഭരണമാറ്റവും അരാജകത്വവുമാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെയും മറ്റ് പാര്ട്ടികളുടെയും ലക്ഷ്യമെന്നും ഇവര്ക്ക് പിന്നില് വിദേശശക്തികളാണെന്നും ബിജെപി ആരോപിക്കുന്നു.
The secret is out in the open now. Neha Bora hails Bangladesh’s regime change as a blueprint for India, claiming it fought “religious fundamentalism.” With Rahul Gandhi’s backing, this raises serious questions about a potential agenda to destabilise India. Meanwhile, Hindus have been killed in Bangladesh, Durga idols vandalised, and Dipu Chandra Das was lynched. These brutal realities cannot be ignored while political upheaval is celebrated as a model for India. ANTI-NATIONAL DESIGNS EXPOSED! Any attempt to fuel unrest or undermine India’s sovereignty must be challenged. India’s democracy, national unity and security are NON-NEGOTIABLE. No agenda can be allowed to threaten our nation’s peace and integrity!— BJP West Bengal (@BJP4Bengal) October 15, 2026
രാഹുല് ഗാന്ധിയുടെ അറിവോടെയാണ് ഇത്തരം ആഹ്വാനങ്ങള് ഉണ്ടാകുന്നതെന്നും ബിജെപി കുറ്റപ്പെടുത്തി. അടുത്തിടെ ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തില് സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് നടത്തിയ യാത്രയില് നേഹ ബോറ രാഹുലിനൊപ്പം മുന്നിരയിലുണ്ടായിരുന്നു. ഡല്ഹിയില് സമരം നടത്തുന്ന കോണ്ഗ്രസ് യുവജനസംഘടനകളെ അവഗണിച്ചാണ് നേഹയ്ക്ക് പ്രത്യേക പരിഗണന കൊടുത്തതെന്ന വിമര്ശനം കോണ്ഗ്രസിനുള്ളില് ശക്തമാണ്. ഇതിനിടെയാണ് നേഹ ബോറയുടെ പരാമര്ശം പ്രതിപക്ഷം ആയുധമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. രാഹുലിന്റെ കീഴില് ബംഗ്ലാദേശ് ആവര്ത്തിക്കാനാണ് പ്രതിപക്ഷം ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന പ്രചാരണം സോഷ്യൽ മീഡിയയില് ശക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ബിജെപി.