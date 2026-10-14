ദേശീയപതാക ഉയർത്തുന്നത് ബിജെപിക്ക് കുറ്റമായോ?, ഇത് ഭീരുത്വം: ജന്തർ മന്തർ തിരിച്ചുപിടിക്കുമെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി
ജന്തര് മന്തറില് ദേശീയപതാക ഉയര്ത്തി പ്രതിഷേധിച്ച സിജെപി നേതാക്കളെ ജയിലിലടച്ച നടപടിയെ രൂക്ഷഭാഷയില് വിമര്ശിച്ച് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുല് ഗാന്ധി. സമാധാനപരമായി ദേശീയപതാക വീശി പ്രതിഷേധിക്കുന്നത് കുറ്റകൃത്യമല്ലെന്നും അതിന് യുവാക്കളെ തടവിലിടുന്നത് ഭീരുത്വമാണെന്നും രാഹുല് ഗാന്ധി എക്സില് കുറിച്ചു.
അതിക്രമിച്ച് കടക്കല്, നിരോധനാജ്ഞ ലംഘിക്കന്, സമാധാന ഉടമ്പടി ലംഘിക്കല്, ഔദ്യോഗിക കൃത്യനിര്വഹണം തടസ്സപ്പെടുത്തല് എന്നീ കുറ്റങ്ങള് ചുമത്തിയാണ് ഡല്ഹി പോലീസ് സിജെപി നേതാക്കളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. ഇതില് സൗരവ് ദാസ്, അശുതോഷ് റാങ്ക എന്നിവരെ 5 ദിവസത്തെ ജുഡീഷ്യല് കസ്റ്റഡിയില് വിട്ടിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് രാഹുല് ഗാന്ധിയുടെ പ്രതികരണം.
Waving the Tricolour at Jantar Mantar in a peaceful protest is not a crime. Jailing youth for it is an act of cowardice. Students. Youth. Journalists. The INDIA bloc. Different banners, one cause. All protests are one: citizens demanding their constitutional rights. Jantar Mantar belongs to the people of India. We will reclaim it.— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 14, 2026
സമാധാനപരമായ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ഭാഗമായി ജന്തര് മന്തറില് ദേശീയപതാക ഉയര്ത്തുന്നത് കുറ്റമല്ല. യുവാക്കളെ അതിന് ജയിലിലടയ്ക്കുന്നത് ഭീരുത്വമാണ്. ബാനറുകള് വേറെയാണെങ്കിലും എല്ലാ പ്രതിഷേധങ്ങളും ഒന്നാണ്. ഭരണഘടനാവകാശങ്ങള്ക്കായി പൗരന്മാര് നടത്തുന്ന പോരാട്ടമാണിത്. ജന്തര്മന്തര് ഭാരതത്തിലെ ജനങ്ങള്ക്കുള്ളിലാണ്. അത് ഞങ്ങള് തിരിച്ചുപിടിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. രാഹുല് ഗാന്ധി വ്യക്തമാക്കി.ALSO READ: അജിങ്ക്യ ഷിൻഡെയ്ക്ക് ജാമ്യം, അശുതോഷ് റാങ്കയും സൗരവ് ദാസും 5 ദിവസം കസ്റ്റഡിയിൽ, തീഹാർ ജയിലിൽ?