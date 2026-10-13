എൻ്റെ മകൾ നേഹ ബോറയെ പോലെയാകണം, കുറിപ്പ് പങ്കുവെച്ച് വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ
മുഖ്യ തിരെഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണര് ഗ്യാനേഷ് കുമാറിന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങള് ശക്തമാകുമ്പോള് സമരമുഖത്തെ പ്രധാനമുഖമാണ് ഐസയുടെ നേതാവ് നേഹ ബോറ. പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികള്ക്കൊപ്പം സിജെപിയും ഇടത് യുവജന സംഘടനകളുമെല്ലാം രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില് യുവാക്കളുടെ ശബ്ദമായി നേഹ ബോറ മാറികഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോഴിതാ നിലവിലെ സമരങ്ങള്ക്ക് പിന്തുണ അറിയിച്ച് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് സിനിമാതാരവും സംവിധായകനുമായ നേഹ ബോറ.
പ്രതിഷേധങ്ങളില് നിറഞ്ഞുനില്ക്കുന്ന നേഹ ബോറയെ പറ്റിയുള്ള കുറിപ്പ് പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ മകള് ഇത്തരത്തിലാകണമെന്ന ആഗ്രഹമാണ് വിനീത് ശ്രീനിവാസന് സോഷ്യല് മീഡിയ പോസ്റ്റില് പങ്കുവെച്ചത്. തന്റെ അവകാശങ്ങള് അറിയുന്നവളായാണ് എന്റെ മകളെ എനിക്ക് വളര്ത്തേണ്ടത്. ഈ ലോകത്ത് വെറുതെ ജീവിച്ച് പോകേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്നാകരുത് അവള് പഠിക്കേണ്ടത്. തന്റെ പങ്കാളിയെ പരിചയിക്കുന്നത് മാത്രമാണ് ജീവിതമെന്ന് അവള് കരുതാന് പാടില്ല. നേഹയെ പറ്റിയുള്ള പോസ്റ്റിനൊപ്പം വിനീത് ശ്രീനിവാസന് കുറിച്ചു.
സിജെപിയുടെയും ഇടത് സംഘടനകളുടെയും നേതൃത്വത്തില് നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങള്ക്ക് പിന്തുണയുമായി നിരവധി താരങ്ങള് ഇതിനോടങ്കം രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ദര്ശന രാജേന്ദന്,അമല് നീരദ്, ആഷിഖ് അബു, റിമ കല്ലിങ്കല്, രഞ്ജിനി ഹരിദാസ് തുടങ്ങിയവര് സമരങ്ങള്ക്ക് പിന്തുണയുമായി കൊച്ചിയിലെ പ്രതിഷേധവേദിയില് ഒരുമിച്ചെത്തിയിരുന്നു.ALSO READ: കുറിച്ചുവെച്ചോ.. ജന്തര് മന്തറില് നിന്ന് തന്നെ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിന്റെ രാജി വാങ്ങും, ജന്തര് മന്തറില് ഇന്ത്യന് പതാക ഉയര്ത്തി സിജെപി, നേതാക്കള് കസ്റ്റഡിയില്