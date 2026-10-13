  1. വിനോദം
  2. സിനിമ
  3. സിനിമാ വാര്‍ത്ത
  4. Vineet sreenivasan wants his daughters like neha bora shares post on social media
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Tuesday, 13 October 2026 (14:53 IST)

എൻ്റെ മകൾ നേഹ ബോറയെ പോലെയാകണം, കുറിപ്പ് പങ്കുവെച്ച് വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ

Vineet Sreenivasan, Neha Bora, CEC Gyanesh kumar, India protests, National News
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Tue, 13 Oct 2026 (14:56 IST)
google-news
മുഖ്യ തിരെഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണര്‍  ഗ്യാനേഷ് കുമാറിന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ ശക്തമാകുമ്പോള്‍ സമരമുഖത്തെ പ്രധാനമുഖമാണ് ഐസയുടെ നേതാവ് നേഹ ബോറ. പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികള്‍ക്കൊപ്പം സിജെപിയും ഇടത് യുവജന സംഘടനകളുമെല്ലാം രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ യുവാക്കളുടെ ശബ്ദമായി നേഹ ബോറ മാറികഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോഴിതാ നിലവിലെ സമരങ്ങള്‍ക്ക് പിന്തുണ അറിയിച്ച് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് സിനിമാതാരവും സംവിധായകനുമായ നേഹ ബോറ.
 
 പ്രതിഷേധങ്ങളില്‍ നിറഞ്ഞുനില്‍ക്കുന്ന നേഹ ബോറയെ പറ്റിയുള്ള കുറിപ്പ് പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ മകള്‍ ഇത്തരത്തിലാകണമെന്ന ആഗ്രഹമാണ് വിനീത് ശ്രീനിവാസന്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ പോസ്റ്റില്‍ പങ്കുവെച്ചത്. തന്റെ അവകാശങ്ങള്‍ അറിയുന്നവളായാണ് എന്റെ മകളെ എനിക്ക് വളര്‍ത്തേണ്ടത്. ഈ ലോകത്ത് വെറുതെ ജീവിച്ച് പോകേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്നാകരുത് അവള്‍ പഠിക്കേണ്ടത്. തന്റെ പങ്കാളിയെ പരിചയിക്കുന്നത് മാത്രമാണ് ജീവിതമെന്ന് അവള്‍ കരുതാന്‍ പാടില്ല. നേഹയെ പറ്റിയുള്ള പോസ്റ്റിനൊപ്പം വിനീത് ശ്രീനിവാസന്‍ കുറിച്ചു.
 
സിജെപിയുടെയും ഇടത് സംഘടനകളുടെയും നേതൃത്വത്തില്‍ നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ക്ക് പിന്തുണയുമായി നിരവധി താരങ്ങള്‍ ഇതിനോടങ്കം രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ദര്‍ശന രാജേന്ദന്‍,അമല്‍ നീരദ്, ആഷിഖ് അബു, റിമ കല്ലിങ്കല്‍, രഞ്ജിനി ഹരിദാസ് തുടങ്ങിയവര്‍ സമരങ്ങള്‍ക്ക് പിന്തുണയുമായി കൊച്ചിയിലെ പ്രതിഷേധവേദിയില്‍ ഒരുമിച്ചെത്തിയിരുന്നു.ALSO READ: കുറിച്ചുവെച്ചോ.. ജന്തര്‍ മന്തറില്‍ നിന്ന് തന്നെ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിന്റെ രാജി വാങ്ങും, ജന്തര്‍ മന്തറില്‍ ഇന്ത്യന്‍ പതാക ഉയര്‍ത്തി സിജെപി, നേതാക്കള്‍ കസ്റ്റഡിയില്‍
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
അടുത്ത ലേഖനം
സീക്വലുകൾ ചെയ്യാൻ എനിക്കിഷ്ടമല്ല, എന്നിട്ടും ജയ്‌ലർ 2 ചെയ്തു, കാരണമുണ്ടെന്ന് രജനീകാന്ത്

നായകന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടമായില്ല, അങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെട്ട സിനിമയുണ്ട്: താപ്‌സി പന്നു

നായകന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടമായില്ല, അങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെട്ട സിനിമയുണ്ട്: താപ്‌സി പന്നുതെന്നിന്ത്യന്‍ സിനിമയില്‍ മാത്രമല്ല ബോളിവുഡിലും ഒട്ടേറെ വിജയസിനിമകള്‍ നല്‍കിയിട്ടുള്ള നായികയാണ് താപ്‌സി പന്നു. യാതൊരു സിനിമാ പശ്ചാത്തലവുമില്ലാതെയെത്തി തെന്നിന്ത്യന്‍ സിനിമകളില്‍ കഴിവ് തെളിയിച്ചാണ് താപ്‌സി ബോളിവുഡില്‍ തിളങ്ങിയത്.

നയൻതാര-കവിൻ ചിത്രം 'ഹായ്' ഒ.ടി.ടിയിലേക്ക്: റിലീസ് തീയതി പുറത്ത്

നയൻതാര-കവിൻ ചിത്രം 'ഹായ്' ഒ.ടി.ടിയിലേക്ക്: റിലീസ് തീയതി പുറത്ത്നയന്‍താരയും കവിനും ആദ്യമായി ഒന്നിച്ച തമിഴ് റൊമാന്റിക് ഡ്രാമ ചിത്രം 'ഹായ്' ഒ.ടി.ടി റിലീസിന് ഒരുങ്ങുന്നു.

ദയ്റ മലയാളത്തിലും എത്തുന്നു, കരീന കപൂറിന് ശബ്ദം നൽകാൻ പാർവതി തിരുവോത്ത്

ദയ്റ മലയാളത്തിലും എത്തുന്നു, കരീന കപൂറിന് ശബ്ദം നൽകാൻ പാർവതി തിരുവോത്ത്മലയാളത്തിലെ മുന്‍നിര നടിയായ പാര്‍വതി തിരുവോത്ത് കരിയറിലാദ്യമായി മറ്റൊരു മുന്‍നിര നടിക്ക് വേണ്ടി ശബ്ദം നല്‍കുന്നു.

Bethlehem Kudumba Unit: മമ്മൂട്ടിക്കില്ലാത്ത ആ നേട്ടവും നിവിൻ പോളി തൂക്കി; ബെത്‌ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ് കുതിക്കുന്നു

Bethlehem Kudumba Unit: മമ്മൂട്ടിക്കില്ലാത്ത ആ നേട്ടവും നിവിൻ പോളി തൂക്കി; ബെത്‌ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ് കുതിക്കുന്നുBethlehem Kudumba Unit: ഓണം കളറാക്കി നിവിൻ പോളി - മമിത ബൈജു ചിത്രം 'ബെത്‌ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ്'. റിലീസ് ചെയ്ത് 11-ാം ദിവസം ആറ് കോടിയാണ് ഇന്ത്യൻ ബോക്‌സ്ഓഫീസിൽ നിന്ന് ചിത്രം നേടിയത്.

ആഹാ... അഹാന - നിമിഷ് വിവാഹം സെപ്റ്റംബർ 13നോ, സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ കമൻ്റ് മുക്കി അഹാന

ആഹാ... അഹാന - നിമിഷ് വിവാഹം സെപ്റ്റംബർ 13നോ, സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ കമൻ്റ് മുക്കി അഹാനകഴിഞ്ഞ കുറെ നാളുകളായി അഹാനയുടെ വിവാഹം ആരാധകര്‍ക്കിടയില്‍ വലിയ ചര്‍ച്ചാവിഷയമാണ്.

തുലാവർഷം തുടങ്ങി; ഇനി വീണ്ടും പെയ്ത്ത്, ഇടിമിന്നൽ സൂക്ഷിക്കുക

തുലാവർഷം തുടങ്ങി; ഇനി വീണ്ടും പെയ്ത്ത്, ഇടിമിന്നൽ സൂക്ഷിക്കുകസംസ്ഥാനത്ത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ മഴ ശക്തമാകാൻ സാധ്യത. തുലാവർഷം ഇന്ത്യയിലെത്തി. കാലവർഷം രാജ്യത്ത് നിന്ന് പൂർണമായും പിന്മാറി.

എത്തി മക്കളെ, സംസ്ഥാനത്ത് തുലാവർഷം എത്തി: ഇന്നും നാളെയും ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ ശക്തമായ മഴ, കാലവർഷം പൂർണ്ണമായി പിൻവാങ്ങി

എത്തി മക്കളെ, സംസ്ഥാനത്ത് തുലാവർഷം എത്തി: ഇന്നും നാളെയും ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ ശക്തമായ മഴ, കാലവർഷം പൂർണ്ണമായി പിൻവാങ്ങിതമിഴ്നാട്, പുതുച്ചേരി, കാരയ്ക്കല്‍, തീരദേശ ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, റായലസീമ, തെക്കന്‍ ഉള്‍നാടന്‍ കര്‍ണാടക, കേരളം, മാഹി എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് തുലാവര്‍ഷം എത്തിയത്. ഇതിന് മുന്നോടിയായി രാജ്യത്തു നിന്ന് തെക്കുപടിഞ്ഞാറന്‍ മണ്‍സൂണ്‍ (കാലവര്‍ഷം) ഇന്ന് പൂര്‍ണ്ണമായും പിന്‍വാങ്ങി.

ജുഡീഷ്യറിയെ ആർക്കും ഭീഷണിപ്പെടുത്താനാവില്ല, കേന്ദ്രത്തിന് നോട്ടീസയച്ചെങ്കിലും രാഹുൽ ഗാന്ധിയ്ക്ക് സുപ്രീം കോടതിയുടെ താക്കീത്

ജുഡീഷ്യറിയെ ആർക്കും ഭീഷണിപ്പെടുത്താനാവില്ല, കേന്ദ്രത്തിന് നോട്ടീസയച്ചെങ്കിലും രാഹുൽ ഗാന്ധിയ്ക്ക് സുപ്രീം കോടതിയുടെ താക്കീത്ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത്, ജസ്റ്റിസ് ജോയ്മാല്യ ബാഗ്ചി എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് ഹര്‍ജി പരിഗണിച്ചത്. ഹര്‍ജിയില്‍ നോട്ടീസ് അയച്ചെങ്കിലും ഹര്‍ജിക്കാരില്‍ ഒരാളുടെ പെരുമാറ്റം കോടതി പരിശോധിക്കുമെന്നും അടുത്ത വാദവേളയില്‍ അദ്ദേഹം വിശദീകരണം നല്‍കേണ്ടിവരുമെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് കോടതിയില്‍ വാക്കാല്‍ പരാമര്‍ശിച്ചു.

രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെ താണ്ഡവം മയക്കുമരുന്നിന്റേതെന്ന് ശ്രീലേഖ, മുന്‍ ഡിജിപിക്ക് എന്തോ ഗുരുതര പ്രശ്‌നമെന്ന് ചെന്നിത്തല

രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെ താണ്ഡവം മയക്കുമരുന്നിന്റേതെന്ന് ശ്രീലേഖ, മുന്‍ ഡിജിപിക്ക് എന്തോ ഗുരുതര പ്രശ്‌നമെന്ന് ചെന്നിത്തലഡല്‍ഹിയില്‍ മുഖ്യതിരെഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണര്‍ക്കെതിരായ സമരത്തെ താണ്ഡവമെന്ന് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ പ്ലാനിങ് ഇല്ലാതെ മയക്കുമരുന്ന് അമിതമായി ഉള്ളില്‍ ചെല്ലുമ്പോഴുള്ള വെപ്രാളമില്ലെ, ആ താണ്ഡവമാണ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി നടത്തുന്നതെന്നായിരുന്നു ശ്രീലേഖയുടെ പരാമര്‍ശം.

ഉത്തരവ് ലംഘിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നില്ല: സുപ്രീം കോടതിയിൽ മാപ്പപേക്ഷിച്ച് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി, നടപടികൾ ക്രമസമാധാന പാലനത്തിനെന്ന് വിശദീകരണം

ഉത്തരവ് ലംഘിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നില്ല: സുപ്രീം കോടതിയിൽ മാപ്പപേക്ഷിച്ച് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി, നടപടികൾ ക്രമസമാധാന പാലനത്തിനെന്ന് വിശദീകരണംഅനാവശ്യമായി മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകള്‍ അടച്ചിടുകയോ നഗരത്തില്‍ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്ത് കോടതി ഉത്തരവ് മനഃപൂര്‍വം ലംഘിക്കാന്‍ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അടിയന്തര ക്രമസമാധാന പാലനം ഉറപ്പാക്കാന്‍ മാത്രമാണ് നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ചതെന്നും ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം സമര്‍പ്പിച്ച സത്യവാങ്മൂലത്തില്‍ പറയുന്നു.