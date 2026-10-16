റിലയൻസ് ജിയോ ഐപിഒ ഓഹരി വിൽപ്പന 21 ന് ആരംഭിക്കും
റിലയൻസ് ജിയോ പ്ലാറ്റ്ഫോംസിന്റെ പ്രാഥമിക ഓഹരി വിൽപന (ഐപിഒ) ഒക്ടോബർ 21 ന് ആരംഭിക്കും. 23 വരെ ഓഹരികൾക്കായി അപേക്ഷിക്കാം. ഓഹരികൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്ന് 26 ന് അറിയാൻ സാധിക്കും. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഐപിഒയായി ജിയോ മാറും.
Reliance Jio IPO
ഒക്ടോബർ 28ന് കമ്പനി നാഷനൽ സ്റ്റോക് എക്സ്ചേഞ്ചിലും ബോംബെ സ്റ്റോക് എക്സ്ചേഞ്ചിലും ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും. 1065-1119 രൂപയാണ് പ്രൈസ് ബാൻഡ്. 30,213 കോടി രൂപ സമാഹരിക്കാനാണു ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
ഓഹരിയൊന്നിന് 10 രൂപ മുഖവിലയുള്ള 27 കോടി വരെ പുതിയ ഇക്വിറ്റി ഓഹരികളാണ് ഐപിഒയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്. ജീവനക്കാർക്കായി 500 കോടി രൂപയുടെ ഓഹരികളും റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഓഹരി ഉടമകൾക്കായി 2,500 കോടിയുടെ ഓഹരികളും മാറ്റിവച്ചിട്ടുണ്ട്.
അർഹരായ ജീവനക്കാർക്ക് (RHP-യിൽ നിർവചിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രകാരം) സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിനായി 500 കോടി രൂപയിൽ കവിയാത്ത മൂല്യമുള്ള ഓഹരികൾ, അർഹരായ ആർഐഎൽ (RIL) ഓഹരിയുടമകൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിനായി 2,500 കോടി രൂപയിൽ കവിയാത്ത മൂല്യമുള്ള ഓഹരികൾ എന്നിങ്ങനെ ലഭ്യമാണ്. ആങ്കർ ഇൻവെസ്റ്റർ ബിഡ്ഡിംഗ് തീയതി 2026 ഒക്ടോബർ 19 തിങ്കളാഴ്ചയാണ്. ഈ ഐപിഒ 2026 ഒക്ടോബർ 21 ബുധനാഴ്ച സബ്സ്ക്രിപ്ഷനായി തുറക്കുകയും, 2026 ഒക്ടോബർ 23 വെള്ളിയാഴ്ച അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യും.
ജിയോ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഓഹരിയൊന്നിന് 1,065 മുതൽ 1,119 രൂപ വരെയാണ് പ്രൈസ് ബാൻഡ്. ഇതുവഴി കമ്പനിയുടെ മൂല്യം ഏകദേശം 10.3 ലക്ഷം കോടി ഡോളറാകും. Also Read: മോഹൻലാലിന്റെ നിരവധി ഭാഗങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി; ജയിലർ 2 വിവാദത്തിൽ