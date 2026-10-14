കേരളത്തിലെ മുഖ്യ തിരെഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണറല്ലെ സതീഷന്റെ പേഴ്സണല് സെക്രട്ടറി, ആക്രമണം കടുപ്പിച്ച് പീയുഷ് ഗോയല്
മുഖ്യ തിരെഞ്ഞെടുപ്പ് ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെതിരെയും വോട്ട് തിരിമറിക്കെതിരെയും കോണ്ഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഇന്ത്യ സഖ്യം പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കുന്നതിനിടെ എസ്ഐആര് വിഷയത്തിലെ കോണ്ഗ്രസിന്റെ ഇരട്ടത്താപ്പ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ബിജെപി നേതാവ് പീയുഷ് ഗോയല്. കേരളത്തിലെ എസ്ഐആര് നടപടികള് കുറ്റമറ്റതാണെന്ന് പറയുന്ന കോണ്ഗ്രസിന്റെ സമീപനം കാപട്യത്തിന്റെ തെളിവാണെന്ന് പീയുഷ് ഗോയല് ആരോപിച്ചു.
ഗ്യാനേഷ് കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് കേരളത്തില് എസ്ഐആര് നടപടിക്രമങ്ങള് ഉണ്ടായത്. കേരളത്തില് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസറായിരുന്ന ടിക്കാറാം മീണ പിന്നീട് കോണ്ഗ്രസില് ചേര്ന്നത് നമ്മള് കണ്ടതാണ്. നിയമസഭാ തിരെഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസറായിരുന്ന രത്തന് ഖേല്ക്കറല്ലെ മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശന്റെ പേഴ്സണല് സെക്രട്ടറിയെന്നും പീയുഷ് ഗോയല് ചോദിച്ചു. രാഹുലിന്റെ വാദങ്ങളോട് കോണ്ഗ്രസിനകത്ത് തന്നെ എതിര്പ്പുണ്ടെന്ന് എന്നാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നതെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല, ശശി തരൂര്, കേരള മുഖ്യമന്ത്രി എന്നിവര് എസ്ഐആറിനെ പുക്ഴ്ത്തി സംസാരിച്ചവരാണെന്നും പീയുഷ് ഗോയല് പറഞ്ഞു.