എഐഎഡിഎംകെയിൽ പൊട്ടിത്തെറി, വിജയെ പിന്തുണച്ച എംഎൽഎമാരെ അയോഗ്യരാക്കാൻ നീക്കം

തമിഴ്നാട്ടിലെ ടിവികെ സര്ക്കാരിന്റെ വിശ്വാസവോട്ടെടുപ്പിന് പിന്നാലെ എഐഎഡിഎംകെയില് പൊട്ടിത്തെറി. വിശ്വാസവോട്ടെടുപ്പില് ടിവികെയ്ക്ക് വോട്ട് ചെയ്ത വിമതനേതാക്കളെ ജനറല് സെക്രട്ടറി എടപ്പാടി പളനിസ്വാമി പാര്ട്ടി പദവികളില് നിന്ന് നീക്കി. സി വി ഷണ്മുഖം, എസ് പി വേലുമണി തുടങ്ങിയവരെയാണ് വിവിധ സ്ഥാനങ്ങളില് നിന്ന് നീക്കിയത്.
പാര്ട്ടിയുടെ ഓര്ഗനൈസിങ് സെക്രട്ടറിയായ സി വി ഷണ്മുഖത്തെ വിഴുപുരം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്ത് നിന്നും നാദം വിശ്വനാഥനെ ഡെപ്യൂട്ടി ജനറല് സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്ത് നിന്നും പുറത്താക്കി. 29 വിമതനേതാക്കള്ക്കെതിരെയാണ് നടപടി. ബുധനാഴ്ച നടന്ന വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പില് എഐഡിഎംകെയിലെ വിമതപക്ഷത്തെ 25 എംഎല്എമാരാണ് ടിവികെ സര്ക്കാരിനെ പിന്തുണച്ചത്. പാര്ട്ടി ജനറല് സെക്രട്ടറി എടപ്പാടി പളനിസ്വാമിയുടെ നിര്ദേശത്തെ മറികടന്നായിരുന്നു നീക്കം.
47 അംഗങ്ങളാണ് എഐഎഡിഎംകെയ്ക്കുള്ളത്. ഇതില് 22 പേര് ടിവികെയ്ക്ക് അനുകൂലമായി വോട്ട് ചെയ്തപ്പോള് 3 പേര് വോട്ടെടുപ്പില് നിന്നും വിട്ടുനിന്നിരുന്നു.പാര്ട്ടി വിപ്പ് ലംഘിച്ച് ടിവികെയ്ക്ക് വോട്ടുചെയ്ത എംഎല്എമാരെ അയോഗ്യരാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് എഐഎഡിഎംകെ അപേക്ഷ നല്കിയിട്ടുണ്ട്.