മികച്ച പ്രതിപക്ഷമുള്ളത് ഗുണം ചെയ്യും, തിരുവനന്തപുരത്തെ ഇന്ത്യയിലെ മികച്ച 3 നഗരങ്ങളിൽ ഒന്നാക്കി മാറ്റും : വി വി രാജേഷ്

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified വെള്ളി, 26 ഡിസംബര് 2025 (14:06 IST)
തിരുവനന്തപുരത്തെ അഞ്ച് വര്ഷം കൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച 3 നഗരങ്ങളില് ഒന്നാക്കി മാറ്റുമെന്ന് തിരുവനന്തപുരം നിയുക്ത മേയര് വി വി രാജേഷ്. തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി 45 ദിവസത്തിനുള്ളില് വരുമെന്നും അഞ്ച് വര്ഷം കൊണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്തെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച നഗരങ്ങളില് ഒന്നാക്കി മാറ്റുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും വി വി രാജേഷ് പറഞ്ഞു.
എല്ലാവരെയും ഒന്നിച്ചുകൊണ്ടുപോകുമെന്നും മികച്ച പ്രതിപക്ഷമുള്ളത് ഗുണം ചെയ്യുമെന്നും വി വി രാജേഷ് പറഞ്ഞു. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിലെ നമസ്തെ കേരളം എന്ന പ്രോഗ്രാമിലാണ് വി വി രാജേഷ് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.