Assembly Election 2026: കഴക്കൂട്ടത്ത് മുരളീധരന്‍; ശോഭയ്ക്കു തിരുവനന്തപുരത്ത് സീറ്റില്ല

Thiruvananthapuram|
രേണുക വേണു|
Last Modified വെള്ളി, 26 ഡിസംബര് 2025 (08:35 IST)
Assembly Election 2026: നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില് കഴക്കൂട്ടത്ത് ബിജെപി സ്ഥാനാര്ഥിയായി മത്സരിക്കുക വി.മുരളീധരന്. 2021 ല് ശോഭ സുരേന്ദ്രന് ബിജെപിക്കായി മത്സരിച്ചു രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെത്തിയ മണ്ഡലമാണ് കഴക്കൂട്ടം. 2016 ല് വി.മുരളീധരനാണ് കഴക്കൂട്ടത്ത് ജനവിധി തേടിയത്.
കഴക്കൂട്ടം കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവര്ത്തനം ആരംഭിക്കാന് സംസ്ഥാന നേതൃത്വം മുരളീധരനു നിര്ദേശം നല്കിയിട്ടുണ്ട്. നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില് കഴക്കൂട്ടത്ത് മത്സരിക്കാന് താല്പര്യമുണ്ടെന്നും കുറെക്കാലമായി മണ്ഡലം കേന്ദ്രീകരിച്ച് താന് രാഷ്ട്രീയ പ്രവര്ത്തനം നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും മുരളീധരന് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു.
മുരളീധരന് കഴക്കൂട്ടത്ത് മത്സരിക്കുന്നതിനാല് ശോഭ സുരേന്ദ്രനു എവിടെ സീറ്റ് നല്കുമെന്ന കാര്യത്തില് തീരുമാനമായിട്ടില്ല. തിരുവനന്തപുരത്ത് ശോഭയ്ക്കു സീറ്റ് ലഭിക്കില്ലെന്നാണ് വിവരം. 2024 ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില് ശോബ മത്സരിച്ച ആലപ്പുഴ ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിലെ ഏതെങ്കിലും നിയമസഭാ സീറ്റില് ശോഭയെ മത്സരിപ്പിക്കാന് സാധ്യതയുണ്ട്.
അതേസമയം കഴക്കൂട്ടത്ത് ഇടതുപക്ഷത്തിനായി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രന് മത്സരിക്കും. കഴിഞ്ഞ തവണ 23,497 വോട്ടുകള്ക്കായിരുന്നു കടകംപള്ളിയുടെ ജയം. ത്രികോണ പോരിനു സാധ്യതയുള്ളതിനാല് കടകംപള്ളി തന്നെ മത്സരിക്കണമെന്ന തീരുമാനത്തിലാണ് സിപിഎം ജില്ലാ നേതൃത്വം.