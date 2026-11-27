മണ്ഡല പുനർനിർണ്ണയ ബില്ലിന് ലോകസഭയിൽ വേണ്ടത് 41 പേരെ, രാജ്യസഭയിൽ 12: ഡിഎംകെയേയും എൻസിപിയേയും നോട്ടമിട്ട് കേന്ദ്രം
മണ്ഡല പുനര്നിര്ണയ നിയമഭേദഗതിയും വനിതാ സംവരണ ബില്ലും കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമങ്ങള് ശക്തമാക്കി ബിജെപി. ബില് പാസാക്കാനായി ലോകസഭയില് 41 പേരുടെയും രാജ്യസഭയില് 12 പേരുടെയും കുറവാണ് എന്ഡിഎയ്ക്കുള്ളത്. ഇതോടെ ഡിഎംകെ, എന്സിപി ശരദ് പവാര് വിഭാഗത്തിന്റെയും പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളിലാണ് സര്ക്കാര്.
സമാനമായ ഭേദഗതി കഴിഞ്ഞ എപ്രിലില് കൊണ്ടുവന്നെങ്കിലും 54 പേരുടെ പിന്തുണയുടെ കുറവില് ലോകസഭയില് പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു. പാര്ലമെന്റിലും നിയമസഭകളിലും 33 ശതമാനം വനിതാ സംവരണത്തിനൊപ്പം ലോകസഭയുടെ അംഗബലം 850 ആക്കി ഉയര്ത്താനുമാണ് അന്നത്തെ ബില് ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നത്. എന്നാല് ജനസംഖ്യാ ആനുപാതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് പാര്ലമെന്റ് അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം ഉയര്ത്തുന്നതില് ദക്ഷിണേന്ത്യന് സംസ്ഥാനങ്ങളില് നിന്ന് വലിയ എതിര്പ്പാണ് ഉയരുന്നത്.
എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും 50 ശതമാനം സീറ്റ് വര്ധനവാണ് സര്ക്കാര് മുന്നോട്ട് വെയ്ക്കുന്നത്. ഈ തീരുമാനത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുമെന്ന സൂചനയാണ് ഡിഎംകെയും എന്സിപിയും നല്കുന്നത്. ബില് പാസാക്കാനായി ലോകസഭയിലെ 543 അംഗങ്ങളില് മൂന്നിലൊന്ന് അംഗങ്ങളുടെ പിന്തുണയാണ് വേണ്ടത്. 360 വോട്ടുകള് വേണമെന്ന ഘട്ടത്തില് 319 അംഗങ്ങളുടെ പിന്തുണയാണ് എന്ഡിഎ സഖ്യത്തിനുള്ളത്.
ഡിഎംകെയ്ക്ക് ലോകസഭയില് 22 അംഗങ്ങളും എന്സിപി ശരദ് പവാര് വിഭാഗത്തിന് 8 പേരുമുണ്ട്. ഇരുപാര്ട്ടികളും പിന്തുണച്ചാല് പിന്നെയും 11 അംഗങ്ങളെ ബില് പാസക്കാന് കേന്ദ്രത്തിന് ആവശ്യമായി വരും. ചെറുപാര്ട്ടികളില് നിന്ന് ഈ പിന്തുണ നേടിയെടുക്കാമെന്നാണ് സര്ക്കാരിന്റെ പ്രതീക്ഷ. രാജ്യസഭയില് ആകെയുള്ള 245 അംഗങ്ങളില് 162 പേരുടെ പിന്തുണയാണ് ആവശ്യമുള്ളത്. നിലവില് സര്ക്കാരിന് 150 അംഗങ്ങളുണ്ട്. എന്സിപിയും ഡിഎംകെയും പിന്തുണച്ചാല് 9 അംഗങ്ങളെ കൂടി കേന്ദ്രത്തിന് ലഭിക്കും.ALSO READ: രാജസ്ഥാനിൽ ബിജെപിക്ക് കാലിടറുന്നോ?, ജില്ലാ പ്രമുഖ് തിരെഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപി 10 സീറ്റിലൊതുങ്ങി, 37ൽ 24 സീറ്റും സ്വന്തമാക്കി കോൺഗ്രസ്