തേർഡ് പാർട്ടി ഇൻഷുറൻസില്ലെങ്കിൽ ഇനി പെട്രോളും ഡീസലുമില്ല, ആദ്യഘട്ടം നടപ്പിലാക്കുക യുപിയിലും ഹരിയാനയിലും
ഇന്ഷുറന്സ് ഇല്ലെങ്കില് ഇന്ധനവുമില്ലന്ന പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാനൊരുങ്ങി കേന്ദ്രം.
ഇന്ഷുറന്സ് ഇല്ലെങ്കില് ഇന്ധനവുമില്ലന്ന പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാനൊരുങ്ങി കേന്ദ്രം. ആദ്യഘട്ടമായി ഉത്തര്പ്രദേശിലെയും ഹരിയാനയിലെയും 5 പമ്പുകളില് വീതം പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാനാണ് കേന്ദ്ര റോഡ് ഗതാഗത, പെട്രോളിയം മന്ത്രാലയങ്ങളുടെ തീരുമാനം. നിയമലംഘനം ആവര്ത്തിച്ചാല് ഇന്ഷുറന്സ് പ്രീമിയം ഉയര്ത്തുന്നതും കേന്ദ്രത്തിന്റെ ആലോചനയിലുണ്ട്.
കഴിഞ്ഞ മാസം 4ന് സുപ്രീം കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ച നിര്ദേശപ്രകാരമാണ് ഈ നീക്കം. വാഹനങ്ങള്ക്ക് തേര്ഡ് പാര്ട്ടി ഇന്ഷുറന്സില്ലെങ്കില് പമ്പുകളില് നിന്ന് ഇന്ധനം ലഭിക്കില്ല. ഇതിനുള്ള പൈലറ്റ് പദ്ധതി തയ്യാറാക്കാന് ഇന്ഷുറന്സ് റെഗുലേറ്ററി ആന്ഡ് ഡെവലപ്പ്മെന്റ് അതോറിറ്റിയോഡും റോഡ് ഗതാഗത മന്ത്രാലയത്തോടും സുപ്രീം കോടതി നിര്ദേശിച്ചിരുന്നു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി പമ്പുകളില് ഒട്ടോമെറ്റഡ് നമ്പര് പ്ലേറ്റ് റെക്കഗ്നീഷന് ക്യാമറകള് സ്ഥാപിക്കും. ഈ ക്യാമറകളുമായി ഇന്ഷുറന്സ്, വാഹന് പോര്ട്ടലിലെയും വിവരങ്ങള് ലിങ്ക് ചെയ്യും. ആദ്യഘട്ടമായി ഹരിയാനയിലെയും ഉത്തര്പ്രദേശിലെയും 5 പമ്പുകളില് വീതമാകും പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുക.
ഗതാഗത നിയമലംഘനം ആവര്ത്തിച്ചാല് ഇന്ഷുറന്സ് പുതുക്കാം കൂടുതല് തുക നല്കേണ്ടിവരും. ഒപ്പം പുതിയ വാഹനങ്ങളുടെ തേര്ഡ് പാര്ട്ടി ഇന്ഷുറന്സ് കാലാവധിയും വര്ധിപ്പിച്ചു. പുതിയ കാറുകള്ക്ക് ഇനി 3ന് പകരം 4 വര്ഷത്തേക്കാകും ഇന്ഷുറന്സ് ലഭിക്കുക. ഇരുചക്രവാഹനങ്ങള്ക്ക് 6 വര്ഷത്തെയും ഇന്ഷുറന്സ് ലഭിക്കും. അടുത്ത മാസം 15 മുതല് ഈ രീതി നിലവില് വരും.ALSO READ: രാജസ്ഥാനിൽ ബിജെപിക്ക് കാലിടറുന്നോ?, ജില്ലാ പ്രമുഖ് തിരെഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപി 10 സീറ്റിലൊതുങ്ങി, 37ൽ 24 സീറ്റും സ്വന്തമാക്കി കോൺഗ്രസ്