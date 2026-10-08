സഹിച്ചത് മതി, ഗാർഹിക പീഡനത്തിനെതിരെ 'സ്പീക്ക് അപ്പ്'ദൗത്യസേന: അജിത ബീഗത്തിന് ചുമതല
ഉന്നത വനിതാ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നേതൃത്വത്തിലാകും ദൗത്യസേനയുടെ പ്രവര്ത്തനം.
ഗാര്ഹിക പീഡനം തടയുന്നതിനും അതിജീവിതകള്ക്ക് സുരക്ഷയും പിന്തുണയും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി 'സ്പീക്ക് അപ്പ്' എന്ന പേരില് പ്രത്യേക ദൗത്യസേന രൂപവത്കരിച്ച് കേരള പോലീസ്. ഐ ജി അജിത ബീഗം ഐപിഎസിനാണ് സ്പീക്ക് അപ്പിന്റെ പ്രത്യേക ചുമതല.
ഗാര്ഹിക അതിക്രമം തടയുക, അതിജീവിതകള്ക്ക് നിയമസഹായവും കൗണ്സലിംഗും ഉറപ്പാക്കുക, സുരക്ഷിതമായ താമസവും ഉപജീവനവും പിന്തുണയും ലഭ്യമാക്കുക എന്നിവയാണ് സ്പീക്ക് അപ്പിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങള്. ഗാര്ഹിക പീഡനത്തിനെതിരെ ശക്തമായ ഇടപെടല് ഉറപ്പാക്കുന്നതിനൊപ്പം പരാതി നല്കാന് കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിലുള്ള സ്ത്രീകള്ക്ക് സുരക്ഷിതമായി സഹായം തേടാനുള്ള സംവിധാനവും സ്പീക്ക് അപ്പിലൂടെ ലഭ്യമാക്കും.
ഉന്നത വനിതാ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നേതൃത്വത്തിലാകും ദൗത്യസേനയുടെ പ്രവര്ത്തനം. 'സഹനം മതി, ഇനി ശബ്ദമുയര്ത്തേണ്ട സമയം' എന്ന സന്ദേശമാണ് സ്പീക്ക് അപ്പിലൂടെ നല്കുന്നതെന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ 7 വര്ഷത്തിനിടെ 92 സ്ത്രീകളാണ് കേരളത്തില് ഗാര്ഹിക പീഡനങ്ങളെ തുടര്ന്ന് മരിച്ചത്. ഭയം കാരണം പരാതി പറയാതിരിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങള് ഒഴിവാക്കാനാണ് പുതിയ പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഒരു സഹോദരിയോടോ സുഹൃത്തിനോടോ സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ സുരക്ഷിതമായി പരാതികള് പങ്കുവെയ്ക്കാനുള്ള സാഹചര്യമാണ് സ്പീക്ക് അപ്പിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
വിവരം ലഭിച്ചാല് ഔദ്യോഗിക വേഷത്തിലല്ലാതെ ഉദ്യോഗസ്ഥര് അതിജീവിതമാരുമായി ബന്ധപ്പെടും. ഓരോ കേസിനും പ്രത്യേകം ഓഫീസര്മാര് കാര്യങ്ങള് വ്യക്തിപരമായി വിലയിരുത്തും. വാട്സാപ്പ്, പ്രത്യേക മൊബൈല് ആപ്പ്,ഡിജിറ്റല് ഹെല്പ്ലൈന് എന്നിവ വഴി പരാതികള് രജിസ്റ്റര് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യവും ലഭ്യമാക്കും. പോക്സോ കേസിലെ നിയമത്തിന് സമാനമായി അതിജീവിതകളുടെ വ്യക്തിവിവരങ്ങള് രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കും.
ഗാര്ഹിക അതിക്രമക്കേസുകളില് ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവര്ക്കെതിരെ പോലീസ് ക്ലിയറന്സ് സര്ട്ടിഫിക്കറ്റും പാസ്പോര്ട്ട് നിഷേധിക്കുന്നതുമുള്പ്പടെ കര്ശന നടപടികള് സ്വീകരിക്കുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കുമെന്ന് അജിത ബീഗം പറഞ്ഞു.ALSO READ: ചില മുതലാളിമാര് സ്റ്റാര്ലിങ്കിന്റെ ഇന്ത്യന് പ്രവേശനം തടയുന്നു, ഇന്ത്യക്കാര്ക്ക് അവര് ആരെന്നറിയാം : വിമര്ശനവുമായി ഇലോണ് മസ്ക്