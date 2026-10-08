കാട്ടാക്കടയില് ഒരു കുടുംബത്തിലെ മൂന്നുപേരെ കാണാനില്ല; പോലീസ് അന്വേഷണം തുടങ്ങി
തിരുവനന്തപുരം: കാട്ടാക്കടയില് ഒരു കുടുംബത്തിലെ മൂന്നുപേരെ കാണാതായി. പൂവച്ചല് വീരണകാവ് സ്വദേശിയായ ശങ്കര് (34), ഭാര്യ ആതിര (27), ഇവരുടെ മൂന്ന് വയസ്സുള്ള മകള് ധോണി എന്നിവരെയാണ് കാണാതായത്. ഒക്ടോബര് 6-നാണ് കുടുംബത്തെ കാണാതായത്. വീരണകാവ് ശ്രീ ധര്മ്മ ശാസ്താ ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപമായിരുന്നു ശങ്കറും കുടുംബവും താമസിച്ചിരുന്നത്. ബന്ധുക്കളില് നിന്ന് ലഭിച്ച വിവരമനുസരിച്ച് കുടുംബത്തിന് സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകളുണ്ടായിരുന്നു. വായ്പയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥര് ഇന്നലെ ശങ്കറിനെ ഫോണില് ബന്ധപ്പെടാന് ശ്രമിച്ചെങ്കിലും സാധിച്ചില്ല.
വിവരങ്ങള് അന്വേഷിക്കാനായി അവര് വീട്ടിലെത്തിയപ്പോള് ആരും അവിടെയുണ്ടായിരുന്നില്ല. ബാങ്ക് അധികൃതര് ശങ്കറിന്റെ അമ്മയെ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു. തുടര്ന്ന് അവര് വീട്ടിലെത്തിയെങ്കിലും അവരെ കണ്ടെത്താനായില്ല. ഫോണില് ബന്ധപ്പെടാന് കഴിയാത്തതിനെത്തുടര്ന്ന് കുടുംബം കാണാനില്ലെന്ന് കാണിച്ച് പരാതി നല്കി. പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.