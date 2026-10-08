അധ്യാപകരുടെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും മോര്ഫ് ചെയ്ത ചിത്രങ്ങള് അശ്ലീല വെബ്സൈറ്റുകളില് പ്രചരിപ്പിച്ചു; കൊല്ലത്ത് വിദ്യാര്ത്ഥിക്കെതിരെ പരാതി
കൊല്ലം: ചിത്രം മോര്ഫ് ചെയ്തെന്ന പരാതിയെത്തുടര്ന്ന് കൊല്ലം പുനലൂരിലെ സര്ക്കാര് പോളിടെക്നിക് കോളേജിലെ വിദ്യാര്ത്ഥിയെ സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തു. ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആന്ഡ് ഇലക്ട്രിക്കല് വിഭാഗം അഞ്ചാം സെമസ്റ്റര് വിദ്യാര്ത്ഥിയായ അച്യുത് എസ്-നെതിരെയാണ് നടപടി സ്വീകരിച്ചത്. അധ്യാപകരുടെയും വിദ്യാര്ത്ഥികളുടെയും രൂപമാറ്റം വരുത്തിയ (മോര്ഫ് ചെയ്ത) ചിത്രങ്ങള് അശ്ലീല വെബ്സൈറ്റുകളില് പ്രചരിപ്പിച്ചു എന്നതാണ് ഇയാള്ക്കെതിരായ പരാതി.
ഈ സംഭവത്തില് എസ്.എഫ്.ഐ. പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അച്യുതിന്റെ സഹപാഠികളും അധ്യാപകരുമാണ് ഇയാള്ക്കെതിരെ പരാതി നല്കിയത്. പരാതി ലഭിച്ചതിനെത്തുടര്ന്ന് കോളേജ് അധികൃതര് വിദ്യാര്ത്ഥിയെ വിളിച്ചുവരുത്തുകയും മാതാപിതാക്കളുടെ സാന്നിധ്യത്തില് ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. കുറ്റം സമ്മതിച്ചതിനെത്തുടര്ന്ന് അവനെ സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തു.
എങ്കിലും ഈ സംഭവത്തില് പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റര് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നാണ് അറിയുന്നത്. പ്രിന്സിപ്പല് പുനലൂര് പോലീസിലും കൊട്ടാരക്കര സൈബര് പോലീസിലും പരാതി നല്കിയിട്ടുണ്ട്. പരാതിക്കാരുടെ മൊഴി പോലീസ് രേഖപ്പെടുത്തിവരികയാണെന്നും തുടര്ന്ന് തുടര്നടപടികള് സ്വീകരിക്കുമെന്നുമാണ് റിപ്പോര്ട്ടുകള്. അച്യുത്തിനെ കോളേജില് നിന്ന് പുറത്താക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് എസ്.എഫ്.ഐ. പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നും പ്രതിഷേധിക്കുന്ന വിദ്യാര്ത്ഥികള് ആവശ്യപ്പെട്ടു.