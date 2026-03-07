സിപിഐ ചിത്രം തെളിയുന്നു; സതീശനെ തളയ്ക്കാൻ സുനിൽകുമാർ പറവൂരിലേക്ക്?

രേണുക വേണു|
Last Modified ശനി, 7 മാര്ച്ച് 2026 (12:05 IST)
സിപിഐ സ്ഥാനാർഥി പട്ടിക ഇന്നുണ്ടായേക്കും. പറവൂരിൽ വി.ഡി.സതീശനെതിരെ ശക്തനായ സ്ഥാനാർഥിയെ സിപിഐ ഇറക്കിയേക്കും. സംസ്ഥാനത്തെ സിപിഐയുടെ കരുത്തനായ നേതാവ് വി.എസ്.സുനിൽകുമാർ ആയിരിക്കും പറവൂരിൽ സതീശനെതിരെ മത്സരിക്കുക.
ഒല്ലൂരിൽ മന്ത്രി കെ.രാജൻ വീണ്ടും ജനവിധി തേടും. കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ കെ.ജി.ശിവാനന്ദനു സാധ്യത. സിറ്റിങ് എംഎൽഎ വി.ആർ.സുനിൽകുമാറിനു പകരമാണ് ശിവാനന്ദൻ എത്തുന്നത്. സുനിൽകുമാർ രണ്ട് ടേം പൂർത്തിയാക്കി. കൈപ്പമംഗലത്ത് രണ്ട് ടേം പൂർത്തിയാക്കിയ ഇ.ടി ടൈസൺ മാസ്റ്റർക്കു പകരം കെ.കെ.വത്സരാജ് സ്ഥാനാർഥിയാകും. നാട്ടികയിൽ സി.സി.മുകുന്ദൻ വീണ്ടും മത്സരിക്കും.
തൃശൂരിൽ ഒരു വനിത സ്ഥാനാർഥിയെ സിപിഐ പരീക്ഷിച്ചേക്കും. ഷീല വിജയകുമാറിന്റെ പേരിനാണ് തൃശൂരിൽ മുൻതൂക്കം. വി.എസ്.സുനിൽ കുമാർ തൃശൂരിൽ മത്സരിച്ചേക്കുമെന്നാണ് ആദ്യം പുറത്തുവന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ. എന്നാൽ സുനിൽകുമാർ പറവൂരിൽ മത്സരിക്കുകയാണെങ്കിൽ സതീശനു വെല്ലുവിളി ഉയർത്താമെന്നാണ് സിപിഐ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.