സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ശനി, 7 മാര്ച്ച് 2026 (11:58 IST)
തിരുവനന്തപുരം: വിശദമായ പദ്ധതി റിപ്പോര്ട്ട് (ഡിപിആര്) പരിഷ്കരിക്കാന് റെയില്വേ മന്ത്രാലയം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇത്
കേന്ദ്രസര്ക്കാര് സില്വര്ലൈന് പദ്ധതി പൂര്ണമായും ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ലെന്നതിന്റെ സൂചനയാണ്.തിരുവനന്തപുരം-കാസര്കോട് സില്വര്ലൈന് പദ്ധതി ബ്രോഡ് ഗേജില് നിര്മ്മിക്കണമെന്ന നിലപാട് റെയില്വേ മന്ത്രാലയം ആവര്ത്തിച്ചു. ഇക്കാര്യത്തില്, വെസ്റ്റേണ് റെയില്വേയുമായി നടത്തിയ ചര്ച്ചകള്ക്ക് ശേഷം ഡിപിആര് പരിഷ്കരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് റെയില്വേ ബോര്ഡ് ഡയറക്ടര് എഫ്.എ. അഹമ്മദ് കെ-റെയില് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടര്ക്ക് കത്തെഴുതി.
ബ്രോഡ് ഗേജില് പരമാവധി വേഗത മണിക്കൂറില് 160 കിലോമീറ്ററാണ്. അതേസമയം സില്വര് ലൈന് പദ്ധതി മണിക്കൂറില് 200 കിലോമീറ്റര് വേഗതയിലാന് രൂപകല്പ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. തിരുവനന്തപുരത്തിനും കാസര്ഗോഡിനും ഇടയിലുള്ള 530 കിലോമീറ്റര് ദൂരം നാല് മണിക്കൂറിനുള്ളില് സഞ്ചരിക്കാന് സാധിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് പദ്ധതി. സ്റ്റാന്ഡേര്ഡ് ഗേജില് മണിക്കൂറില് 350 കിലോമീറ്ററില് കൂടുതല് വേഗതയില് ട്രെയിനുകള്ക്ക് ഓടാന് കഴിയും. സ്റ്റാന്ഡേര്ഡ് ഗേജിന്റെ വീതി 1435 മില്ലീമീറ്ററാണ് അതേസമയം ബ്രോഡ് ഗേജിന് 1676 മില്ലീമീറ്ററാണ്. ബ്രോഡ് ഗേജ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് കൂടുതല് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വരും.
കണ്ടെയ്നര് ചരക്ക് ഗതാഗതത്തിനായി സില്വര് ലൈന് പദ്ധതിയില് റോ-റോ (റോള്-ഓണ്/റോള്-ഓഫ്) സംവിധാനം ഉള്പ്പെടുത്തണമെന്നും കെ-റെയില് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. തിരുവനന്തപുരം, തൃശൂര്, കോഴിക്കോട്, കാസര്ഗോഡ് സ്റ്റേഷനുകളില് പദ്ധതിയില് റെയില്വേ കണക്ഷനുകള് ഉണ്ടാകുമെന്നും കെ-റെയില് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.