വെള്ളി, 6 മാര്‍ച്ച് 2026
സ്പാര്‍ക്ക് ഡാറ്റാ ചോര്‍ച്ച ലംഘന കേസില്‍ കോടതി തിങ്കളാഴ്ച അന്തിമ വിധി പറയും

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified വെള്ളി, 6 മാര്‍ച്ച് 2026 (16:35 IST)
കൊച്ചി: സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന്‍ എന്ന നിലയില്‍ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് സന്ദേശങ്ങള്‍ അയയ്ക്കുന്നതിന് വിലക്കില്ലെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ ഹൈക്കോടതിയില്‍ വാദിച്ചു. നിയമവിരുദ്ധ സന്ദേശങ്ങള്‍ അയയ്ക്കുന്നുവെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങള്‍ തെറ്റാണെന്നും സര്‍ക്കാര്‍ കോടതിയില്‍ വാദിച്ചു. എന്നാല്‍ സന്ദേശം അയയ്ക്കുന്നതില്‍ സ്വകാര്യതയുടെ ലംഘനമുണ്ടെന്ന് ഹര്‍ജിക്കാര്‍ വാദിക്കുകയും മുഖ്യമന്ത്രി 'സര്‍ക്കാരിന്' തുല്യനല്ലെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

ഇരുവിഭാഗത്തിന്റെയും വാദങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയായ ശേഷം തിങ്കളാഴ്ച ഹര്‍ജിയില്‍ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുമെന്ന് ജസ്റ്റിസ് ബെച്ചു കുര്യന്‍ തോമസ് വ്യക്തമാക്കി. സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരുടെ ഫോണ്‍ നമ്പറുകള്‍ ഐടി മിഷന് എങ്ങനെ ലഭിച്ചുവെന്ന് വിശദീകരിക്കാന്‍ ഇ-ഗവേണന്‍സ് മേധാവി ശബരീഷ് ഇന്നലെ ഹാജരായിരുന്നു. സ്പാര്‍ക്ക് ഡാറ്റ ദുരുപയോഗം ചെയ്തതായി ആരോപിച്ച് അധ്യാപകന്‍ പി. റഷീദ് അഹമ്മദ്, സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഓഫീസര്‍ കെ.എം. അനില്‍കുമാര്‍ എന്നിവര്‍ കോടതിയില്‍ ഹര്‍ജി സമര്‍പ്പിച്ചു.

അതോടൊപ്പം തന്നെ ചൂരല്‍മല-മുണ്ടക്കൈ പുനരധിവാസ പദ്ധതിക്ക് സംഭാവന നല്‍കിയവര്‍ക്ക് നന്ദി സന്ദേശങ്ങള്‍ അയയ്ക്കാന്‍ അനുമതി നല്‍കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും തിങ്കളാഴ്ച തീരുമാനമെടുക്കും. തീരുമാനമെടുക്കുന്നതുവരെ നിരോധനം തുടരും.


