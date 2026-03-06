വെള്ളി, 6 മാര്‍ച്ച് 2026
വട്ടിയൂർക്കാവിൽ ആർ ശ്രീലേഖ തന്നെ, പ്രചാരണത്തിന് നാളെ തുടക്കം

അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified വെള്ളി, 6 മാര്‍ച്ച് 2026 (20:35 IST)
വട്ടിയൂര്‍ക്കാവ് നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തില്‍ മുന്‍ ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയും ബിജെപി സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റുമായ ആര്‍ ശ്രീലേഖ മത്സരിക്കും. മണ്ഡലത്തിലെ തിരെഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് നാളെയാകും തുടക്കമാവുക.

ശാസ്തമംഗലം കൗണ്‍സിലര്‍ കൂടിയായ ആര്‍ ശ്രീലേഖ നാളെ രാവിലെ 10.30ന് നര്‍മ്മദ കോമ്പ്‌ലെക്‌സിന് സമീപം ചുവരെഴുതികൊണ്ടാകും പ്രചാരണത്തിന് ഔദ്യോഗികമായി തുടക്കം കുറിക്കുക. കഴിഞ്ഞ ലോകസഭാ തിരെഞ്ഞെടുപ്പിലും തദ്ദേശ തിരെഞ്ഞെടുപ്പിലും ബിജെപിക്കൊപ്പം നിന്ന മണ്ഡലമാണ് വട്ടിയൂര്‍ക്കാവ്.




