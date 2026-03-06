വെള്ളി, 6 മാര്‍ച്ച് 2026
ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കു വിധേയയായ യുവതിയുടെ വയറ്റില്‍ തുണി; ആശുപത്രിക്കെതിരെ പരാതി

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified വെള്ളി, 6 മാര്‍ച്ച് 2026 (16:30 IST)
തിരുവനന്തപുരം: ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കിടെ വയറിനുള്ളില്‍ തുണിക്കഷണം അവശേഷിച്ചുവെന്ന് ആരോപിച്ച് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെ സ്ത്രീക്കെതിരെ പരാതി.കഴക്കൂട്ടത്തെ സിഎസ്‌ഐ മിഷന്‍ ആശുപത്രിക്കെതിരെയാണ് ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങള്‍. മേനംകുളം സ്വദേശിനിയായ ഷീബ പ്രമോദ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും കഴക്കൂട്ടം പോലീസിനും പരാതി നല്‍കി.

ഡിസംബര്‍ 2 ന് കടുത്ത വയറുവേദനയെ തുടര്‍ന്ന് യുവതി ആശുപത്രിയിലെത്തി. സ്‌കാന്‍ എടുക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോള്‍ അടിയന്തര അപ്പെന്‍ഡെക്ടമി ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തണമെന്ന് ഡോക്ടര്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചു. ഡിസംബര്‍ 3 ന് ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തി. പത്ത് ദിവസത്തിന് ശേഷം ആശുപത്രിയില്‍ നിന്ന് ഡിസ്ചാര്‍ജ് ചെയ്‌തെങ്കിലും മുറിവ് പൂര്‍ണ്ണമായും ഭേദമായില്ല. ഒരു ഭാഗം പഴുത്തിരുന്നു. എന്നാല്‍ കഴക്കൂട്ടം ആശുപത്രിയില്‍ ഷീബയെ ചികിത്സിച്ച ഡോക്ടര്‍ അവധിയിലായതിനാല്‍ മുറിവ് കാണിക്കാന്‍ അവര്‍ തലസ്ഥാന നഗരത്തിലെ ഒരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയായ ഗോവിന്ദന്‍സില്‍ പോയി.

അവിടെ നടത്തിയ പരിശോധനയില്‍ മുറിവില്‍ നൂല്‍ കണ്ടെത്തി. ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയ അതേ ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോകാന്‍ അവിടത്തെ ഡോക്ടര്‍മാര്‍ അവരോട് നിര്‍ദ്ദേശിച്ചു. പിന്നീട് ഒരു ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ തുണിയുടെ കഷണം നീക്കം ചെയ്തു. എന്നാല്‍ മുറിവില്‍ തുണി എവിടെ നിന്നാണ് പ്രവേശിച്ചതെന്ന് വ്യക്തമല്ലെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതര്‍ വിശദീകരിക്കുന്നു.


