കീം പ്രവേശനം: റീഫണ്ടിന് അർഹരായ വിദ്യാർത്ഥികൾ ബാങ്ക് വിവരങ്ങൾ സമർപ്പിക്കണം

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified വെള്ളി, 6 മാര്ച്ച് 2026 (17:40 IST)
2025-26 അധ്യയന വര്ഷത്തെ കീം (KEAM) പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഫീസ് അടച്ച വിദ്യാര്ത്ഥികളില് റീഫണ്ടിന് അര്ഹതയുള്ളവര്ക്ക് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങള് സമര്പ്പിക്കാന് അവസരം നല്കിയതായി പ്രവേശന പരീക്ഷാ കമ്മീഷണര് അറിയിച്ചു. റീഫണ്ടിന് അര്ഹതയുള്ള വിദ്യാര്ത്ഥികളുടെ പട്ടിക ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റില് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുമുണ്ട്.
പട്ടികയില് ഉള്പ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വിദ്യാര്ത്ഥികള് www.cee.kerala.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിലെ KEAM 2025 Candidate Portal വഴി ആപ്ലിക്കേഷന് നമ്പറും പാസ്വേഡും ഉപയോഗിച്ച് ലോഗിന് ചെയ്യണം. തുടര്ന്ന് 'Submit Bank Account Details' എന്ന മെനു തിരഞ്ഞെടുത്ത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങള് പരിശോധിക്കുകയും ആവശ്യമായ തിരുത്തലുകള് നടത്തുകയും ചെയ്യാം.
ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങള് ഓണ്ലൈനായി സമര്പ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി മാര്ച്ച് 10 വൈകിട്ട് 4 മണി വരെയാണ്. നിര്ദ്ദിഷ്ട സമയത്തിനകം വിവരങ്ങള് സമര്പ്പിക്കണമെന്ന് അധികൃതര് വിദ്യാര്ത്ഥികളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
കൂടുതല് വിവരങ്ങള്ക്ക് 0471-2332120 എന്ന ഫോണ് നമ്പറില് ബന്ധപ്പെടാം.