ബുധന്‍, 6 മെയ് 2026
യുഡിഎഫ് 100 സീറ്റ് നേടിയാൻ രാജി?, അങ്ങനെ പലതും പറഞ്ഞു കാണുമെന്ന് വെള്ളാപ്പള്ളി

ജിതിൻരാജ് കെ വി| Last Modified ബുധന്‍, 6 മെയ് 2026 (15:32 IST)
നിയമസഭാ തിരെഞ്ഞെടുപ്പില്‍ യുഡിഎഫിന് 100 സീറ്റില്‍ കൂടുതല്‍ കിട്ടിയാല്‍ രാജിവെയ്ക്കുമെന്ന മുന്‍ നിലപാടില്‍ മലക്കം മറിഞ്ഞ് എസ്എന്‍ഡിപി യോഗം ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശന്‍. ബുധനാഴ്ച നടത്തിയ വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ മാധ്യമങ്ങള്‍ ഇതിനെപറ്റി ചോദിച്ചപ്പൊള്‍ അങ്ങനെ പലതും പറഞ്ഞുകാണുമെന്ന് മാത്രമായിരുന്നു വെള്ളാപ്പള്ളിയുടെ മറുപടി.

2025 ജൂലൈയില്‍ പറവൂരില്‍ നടന്ന ചടങ്ങില്‍ വി ഡി സതീശനെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ടാണ് നിയമസഭാ തിരെഞ്ഞെടുപ്പില്‍ 100ല്‍ കൂടുതല്‍ സീറ്റ് യുഡിഎഫിന് ലഭിച്ചാല്‍ രാജിവെയ്ക്കുമെന്ന് വെള്ളാപ്പള്ളി പറഞ്ഞത്. സതീശന് അഹങ്കാരമാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രിയാകുമെന്നാണ് കരുതിയിരിക്കുന്നതെന്നും വെള്ളാപ്പള്ളി പറഞ്ഞിരുന്നു. 100 സീറ്റ് കിട്ടിയില്ലെങ്കില്‍ സതീശന്‍ രാജിവെച്ച് വനവാസത്തിന് പോകുമോ എന്നും വെള്ളാപ്പള്ളി ചോദിച്ചിരുന്നു.


വെള്ളാപ്പള്ളിയുടെ വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുത്ത വി ഡി സതീശന്‍ യുഡിഎഫിനെ മികച്ച വിജയത്തിലെത്തിച്ചില്ലെങ്കില്‍ രാഷ്ട്രീയ വനവാസത്തിന് പോകുമെന്ന് തിരിച്ചടിച്ചിരുന്നു.


