ബുധന്‍, 6 മെയ് 2026
  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. കേരള വാര്‍ത്ത

കെ കെ രമയ്ക്ക് മന്ത്രിസ്ഥാനമോ? സ്വീകരിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് ഒരു വിഭാഗം, ആർ എം പി ഐ നിലപാട് നിർണായകം

മന്ത്രിസ്ഥാനം മുന്നോട്ടുവെച്ചാല്‍ അത് സ്വീകരിക്കണമോ വേണ്ടയോ എന്ന കാര്യത്തിലും ആര്‍ എം പി ഐ തീരുമാനമെടുത്തിട്ടില്ല.

KK Rema, UDF- RMPI, Kerala News, Kerala elections
ജിതിൻരാജ് കെ വി| Last Modified ബുധന്‍, 6 മെയ് 2026 (14:23 IST)
യുഡിഎഫ് മന്ത്രിസഭ വരുമ്പോള്‍ കെ കെ രമ മന്ത്രിയാകുമോ എന്നതിലേക്കാണ് രാഷ്ട്രീയകേരളം ഇപ്പോള്‍ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. എംഎല്‍എ എന്ന നിലയിലുള്ള പ്രവര്‍ത്തനവും യുഡിഎഫ് - ആര്‍എംപി ബന്ധവുമെല്ലാം പരിഗണിക്കുമ്പോള്‍ രമയ്ക്ക് ഒരു മന്ത്രിസ്ഥാനം യുഡിഎഫ് നല്‍കാനുള്ള സാധ്യതയേറെയാണ്. മന്ത്രിസ്ഥാനം ആര്‍ എം പി ഐ ആവശ്യപ്പെടുമോ എന്നതില്‍ വ്യക്തതയില്ല. മന്ത്രിസ്ഥാനം മുന്നോട്ടുവെച്ചാല്‍ അത് സ്വീകരിക്കണമോ വേണ്ടയോ എന്ന കാര്യത്തിലും ആര്‍ എം പി ഐ തീരുമാനമെടുത്തിട്ടില്ല.


നിലവില്‍ ആര്‍ എം പി ഐ യുഡിഎഫിന്റെ ഘടകകക്ഷിയല്ല, അസോസിയേറ്റ് അംഗമെന്ന നിലയിലാണ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ മന്ത്രിസ്ഥാനം സ്വീകരിക്കുന്നത് ഉചിതമാണോ എന്നതാണ് ആര്‍ എം പി ഐ നേതൃത്വത്തെ കുഴക്കുന്നത്. മന്ത്രിസ്ഥാനം സ്വീകരിക്കേണ്ടതില്ല എന്നതാണ് പാര്‍ട്ടിയിലെ ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ അഭിപ്രായം. അതേസമയം നേതൃത്വവും ഒരു വിഭാഗം അണികളും മന്ത്രിസ്ഥാനം സ്വീകരിക്കണമെന്നും വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് പാര്‍ട്ടിക്ക് മുതല്‍കൂട്ടാകുമെന്നും അണികള്‍ക്ക് ആത്മവിശ്വാസം പകരാന്‍ കഴിയുമെന്നുമാണ് ഇവരുടെ വാദം.

ഫലത്തില്‍ ഘടകകക്ഷിയല്ലെങ്കിലും ഒഞ്ചിയം, വടകര മേഖലകളിലെ തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളില്‍ ആര്‍ എം പി ഐ മത്സരിച്ചത് യുഡിഎഫുമായി ചേര്‍ന്നാണ്. ഒഞ്ചിയം, ഏറാമല പഞ്ചായത്തുകള്‍ ഒന്നിച്ചാണ് ഭരിച്ചത്. എന്നാല്‍ ഈ മുന്നണി സംവിധാനം സംസ്ഥാനതലത്തിലില്ല.



അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :