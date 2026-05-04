Kerala Assembly Elections Results : ഇടതുകോട്ടകൾ തകർന്നടിഞ്ഞു, മന്ത്രിമാർക്കും കാലിടറി, യുഡിഎഫിന് ഐതിഹാസിക വിജയം, മൂന്നിടത്ത് താമര വിരിഞ്ഞു

കേരളത്തിലുടനീളം ആഞ്ഞടിച്ച ഭരണപക്ഷ വിരുദ്ധ വികാരത്തില് തകര്ന്നടിഞ്ഞ് ഇടതുമുന്നണി. അഞ്ച് ദശകത്തോളം ഇളക്കം തട്ടാതിരുന്ന തളിപറമ്പും പയ്യന്നൂരും ഉദുമയും തൃക്കരിപ്പൂരുമടങ്ങുന്ന ചെങ്കോട്ടകളെല്ലാം യുഡിഎഫ് തരംഗത്തില് തരിപ്പണമായി. ഭരണവിരുദ്ധ വികാരത്തിന്റെ ചൂട് ഇത്തവണ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും നേരിട്ടറിഞ്ഞു. ഭരണപക്ഷത്തെ പല മന്ത്രിമാരും തോറ്റു തുന്നംപാടി. തുടര്ച്ചയായ 10 വര്ഷത്തെ ഭരണം അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് 103 സീറ്റുകളാണ് യുഡിഎഫ് സ്വന്തമാക്കിയത്. എല്ഡിഎഫ് 35 സീറ്റിലേക്ക് ഒതുങ്ങിയപ്പോള് 3 സീറ്റുകളില് എന്ഡിഎയും വിജയം സ്വന്തമാക്കി.
നേമം തിരിച്ചുപിടിച്ച ബിജെപി ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ചാത്തന്നൂരിലും കഴക്കൂട്ടത്തും കാവിക്കൊടി പാറിച്ചു. നേരത്തെ യുഡിഎഫ് കേരളത്തില് 100 സീറ്റുകളില് അധികം നേടുമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവായ വിഡി അതീശന് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. മന്ത്രിമാരായ വി ശിവന്കുട്ടി, പി രാജീവ്, എം ബി രാജേഷ്, വീണാ ജോര്ജ്, കടന്നപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രന്. വി എന് വാസവന്, ആര് ബിന്ദു, കെ വി ഗണേഷ് കുമാര്, എ കെ ശശീന്ദ്രന്, വി അബ്ദുറഹിമാന്, റോഷി അഗസ്റ്റിന്, ചിഞ്ചുറാണി എന്നിവരെല്ലാം പരാജയപ്പെട്ടു. സിപിഎം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗമായ കെ കെ ശൈലജയും എല്ഡിഎഫ് കണ്വീനര് ടി പി രാമകൃഷ്ണനും പരാജയപ്പെട്ടു.
ധര്മ്മടത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് ആദ്യത്തെ 6 റൗണ്ട് വരെയും പിന്നിലായിരുന്നു. 2021ല് 50,000ത്തിലധികം ഭൂരിപക്ഷം നേടി വിജയിച്ച ഇടതുകോട്ടയിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് തിരിച്ചടിയുണ്ടായത്. മന്ത്രിമാരില് കെ എന് ബാലഗോപാല്,സജി ചെറിയാന്, മുഹമ്മദ് റിയാസ്, പി പ്രസാദ് ജി ആര് അനില് കെ രാജന് എന്നിവര്ക്ക് മാത്രമാണ് വിജയിക്കാനായത്.
കോണ്ഗ്രസ് 64 സീറ്റുകള് സ്വന്തമാക്കിയപ്പോള് 22 സീറ്റുകളില് മുസ്ലീം ലീഗും വിജയിച്ചു. കെ എം മാണിയിലൂടെ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തില് നിറഞ്ഞുനിന്ന മാണി കോണ്ഗ്രസ് മത്സരിച്ച എല്ലാ സീറ്റിലും പരാജയപ്പെട്ടു. സിപിഎല് 17 സീറ്റുകളില് നിന്ന് 9 സീറ്റായി ചുരുങ്ങി. ആര്ജെഡി കൂത്തുപറമ്പും കെ കെ രമ വടകരയും മാണി സി കാപ്പന് പാലയും നിലനിര്ത്തി. ജോസഫിന്റെ കേരള കോണ്ഗ്രസ് എട്ടിടത്ത് മത്സരിച്ച് ഏഴിലും വിജയിച്ചു. സിപിഎല്ലില് നിന്ന് പുറത്തുവന്ന വിമത സ്ഥാനാര്ഥികളായ ജി സുധാകരന് അമ്പലപ്പുഴയില് നിന്നും വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണന് പയ്യന്നൂരില് നിന്നും ടി കെ ഗോവിന്ദന് മാസ്റ്റര് തളിപറമ്പില് നിന്നും വിജയിച്ചു. അതേസമയം എല്ഡിഎഫ് വിട്ട പി കെ ശശിയും എ സുരേഷും പരാജയപ്പെട്ടു. മലമ്പുഴയില് എ സുരേഷ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്തായി.
അര നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷമാണ് കാസര്കോടില് കോണ്ഗ്രസ് വിജയിക്കുന്നത്. ബിജെപി വിട്ടെത്തിയ സന്ദീപ് വാര്യര് തൃക്കരിപ്പൂരിലും കെ നീലകണ്ഠന് ഉദുമയിലും വിജയിച്ചുകയറില്. അതേസമയം ബിജെപി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടമാണ് തിരെഞ്ഞെടുപ്പിലുണ്ടാക്കിയത്. നേമത്ത് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖര് 2876 വോട്ടുകള്ക്കും ചാത്തന്നൂരില് ബിബി ഗോപകുമാര് 4012 വോട്ടുകള്ക്കും കഴക്കൂട്ടത്ത് വി മുരളീധരന് 428 വോട്ടുകള്ക്കുമാണ് വിജയിച്ചത്.