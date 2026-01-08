രേണുക വേണു|
Last Modified വ്യാഴം, 8 ജനുവരി 2026 (11:00 IST)
സഭാ സിനഡ് നടക്കുന്നതിനിടെ സിറോ മലബാര് സഭാ ആസ്ഥാനത്ത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി.സതീശന് എത്തി. മാധ്യമങ്ങള് അറിയാതിരിക്കാന് സ്വകാര്യ വാഹനത്തിലാണ് സതീശന് എത്തിയത്. എന്നാല് സഭാ ആസ്ഥാനത്തുനിന്ന് തന്നെ സതീശന് എത്തിയ കാര്യം ചോര്ന്നു.
മേജര് ആര്ച്ച് ബിഷപ് മാര് റാഫേല് തട്ടിലുമായി സതീശന് രഹസ്യ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. താമരശ്ശേരി ബിഷപ് റമിജിയോസ് ഇഞ്ചാനാനിയേലും തലശ്ശേരി ആര്ച്ച് ബിഷപ് ജോസഫ് പാംപ്ലാനിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില് കോണ്ഗ്രസിനു പിന്തുണ ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് സതീശന്റെ രഹസ്യ കൂടിക്കാഴ്ച.
ബുധനാഴ്ച രാത്രി 9.15 ഓടെയാണ് സഭാ ആസ്ഥാനമായ കാക്കനാട്ടെ മൗണ്ട് സെന്റ് തോമസില് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എത്തിയത്. സിനഡ് നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെ വിളിപ്പിച്ചതാണോ മുന്കൂര് അനുമതി തേടി സന്ദര്ശനം നടത്തിയതാണോ എന്ന് വ്യക്തമല്ല. ഒരു മണിക്കൂര് നീണ്ട ചര്ച്ചക്ക് ശേഷം അത്താഴവിരുന്നിലും പങ്കെടുത്തതാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് മടങ്ങിയത്.