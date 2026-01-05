'പുനർജനി'യിൽ കുരുങ്ങി വി ഡി സതീശൻ; മണപ്പാട്ട് ഫൗണ്ടേഷനെതിരെയും അന്വേഷണത്തിന് ശുപാർശ

രേണുക വേണു|
തിങ്കള്, 5 ജനുവരി 2026 (13:38 IST)
തിരുവനന്തപുരം: പുനർജനി സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടിൽ മണപ്പാട്ട് ഫൗണ്ടേഷനെതിരെയും സിഇഒ അമീർ അഹമ്മദിനെതിരേയും സിബിഐ
അന്വേഷണത്തിന് ശുപാർശ. വിജിലൻസിൻ്റെ ശുപാർശയടങ്ങിയ റിപ്പോർട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കൈമാറി. വിദേശ നാണ്യ വിനിമയ ചട്ടം ( എഫ്സിആർഎ) നിയമ പ്രകാരം സിബിഐ അന്വേഷണം വേണമെന്നാണ് വിജിലൻസിന്റെ ശുപാർശ.
‘പുനർജനി’പദ്ധതിയുടെ പേരിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ വിദേശത്തുനിന്നും ഫണ്ട് പിരിച്ചതിലെ ക്രമക്കേട് സിബിഐ അന്വേഷിക്കണമെന്ന വിജിലൻസ് ശുപാർശക്കൊപ്പമാണ് മണപ്പാട്ടിനെതിരെയും അന്വേഷണം വേണമെന്ന ആവശ്യമുന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലെ വിവരങ്ങളും ഫൗണ്ടേഷന്റെ രേഖകളിലെ വിവരങ്ങളും തമ്മിൽ പൊരുത്തക്കേടുണ്ടെന്നും പുനർജനിക്ക് വേണ്ടി പിരിച്ച പണത്തിന് രേഖകൾ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ലെന്നും വിജിലൻസ് കണ്ടെത്തി. മണപ്പാട്ട് ഫൗണ്ടേഷന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ പണം എത്തിയത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശന്റെ അഭ്യർത്ഥനപ്രകാരമാണെന്നും വിജിലൻസ് പറഞ്ഞു.
റിപ്പോർട്ടിൽ വിഡി സതീശനേയും സിബിഐ അന്വേഷണത്തിന് വിജിലൻസ് ശുപാർശ ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ വിഷയം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സ്റ്റണ്ടാണെന്നായിരുന്നു വി ഡി സതീശൻ അടക്കമുള്ള നേതാക്കളുടെ പ്രതികരണം.
വി ഡി സതീശൻ്റെ മണ്ഡലമായ പറവൂരിൽ 2018ലെ പ്രളയകാലത്ത് നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതിയായിരുന്നു പുനർജനി. വീടുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് വീട് നിർമ്മിച്ചു നൽകുക, സ്കൂളുകൾ നവീകരിക്കുക, മറ്റ് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുക എന്നിവയായിരുന്നു പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം. മണപ്പാട്ട് ഫൗണ്ടേഷൻ, ഹാബിറ്റാറ്റ് ഫോർ ഹ്യൂമാനിറ്റി എന്നീ സംഘടനകളായിരുന്നു പദ്ധതിയിലെ പ്രധാന പങ്കാളികൾ.
പ്രളയ ദുരാതാശ്വാസ പ്രവർത്തനത്തിനുവേണ്ടി യുകെയിൽ നിന്ന് പുനർജനിക്കായി ഫണ്ട് വന്നിരുന്നത് മണപ്പാട്ട് ഫൗണ്ടേഷന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്കായിരുന്നു. വിദേശത്തുനിന്നും വന്ന ഈ പണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി പൊരുത്തക്കേടുകൾ ഉണ്ടെന്നതാണ് വിജിലൻസിൻ്റെ കണ്ടെത്തൽ. പുനർജനി പദ്ധതിയുടെ കാലയളവിൽ (2018-'22) മണപ്പാട്ട് ഫൗണ്ടേഷന്റെ എഫ്സിആർഎ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് 1,22,23,152 രൂപ വന്നതായി വിജിലൻസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. സംഭവം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കാതിക്കുടം ആക്ഷൻ കൗൺസിൽ ഭാരവാഹി ജയ്സൺ പാനിക്കുളങ്ങരയാണ് പരാതിയുമായി വിജിലൻസിനെ സമീപിച്ചത്. വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും പുനർജ്ജനി പദ്ധതിയുടെ പേരിൽ വി.ഡി. സതീശന് വേണ്ടി സ്വരൂപിച്ച പണമാണ് ഇതെന്നാണ് വിജിലൻസിന് ലഭിച്ച പരാതിയിൽ ഉള്ളത്. എന്നാൽ ഫണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളോ റെക്കോർഡുകളോ സംഘടനയായ മണപ്പാട്ട് സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് വിജിലൻസ് കണ്ടെത്തൽ. ഇത് എഫ്സിആർഎ നിയമത്തിന്റെ റൂൾ 19-ന്റെ ലംഘനമാണെന്ന് വിജിലൻസ് റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മണപ്പാട് ഫൗണ്ടേഷനെതിരെയും അതിന്റെ ചെയർമാൻ അമീർ അഹമ്മദിനെതിരെയും സിബിഐ അന്വേഷണം നടത്തണം എന്ന് വിജിലൻസ് ശുപാർശ നൽകിയിരിക്കുന്നത്.