സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ബുധന്, 17 ഡിസംബര് 2025 (18:35 IST)
തിരുവനന്തപുരം: പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശനെതിരെ രൂക്ഷ വിമര്ശനവുമായി മുന് മന്ത്രിയും സിപിഎം നേതാവുമായ കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രന്. നേരിന്റെ ഒരു അംശം പോലുമില്ലാത്ത ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനാണെന്ന് സതീശന് തെളിയിച്ചുവെന്ന് കടകംപള്ളി ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റില് പറഞ്ഞു. ശബരിമല സ്വര്ണ്ണ മോഷണക്കേസില് കടകംപള്ളിക്ക് പങ്കുണ്ടെന്ന് സതീശന് ആരോപിച്ചതിനെ തുടര്ന്നാണ് ഈ പരാമര്ശം. തുടര്ന്ന് കടകംപള്ളി മാനനഷ്ടക്കേസ് ഫയല് ചെയ്തു.
മാനനഷ്ട ഹര്ജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തെറ്റായ റിപ്പോര്ട്ടുകള് പ്രചരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കടകംപള്ളി പറഞ്ഞു. കോടതിയില് യഥാര്ത്ഥത്തില് എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതിനായി തന്റെ അഭിഭാഷകന്റെ പ്രസ്താവന ഫേസ്ബുക്കിലും മാധ്യമ ഗ്രൂപ്പുകളിലും പങ്കിട്ടതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വിവാദത്തിലേക്ക് തന്റെ പേര് വലിച്ചിഴച്ചതിന് സതീശനെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും കോടതിക്ക് മുമ്പാകെ തന്റെ പക്കലുണ്ടെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന തെളിവുകള് ഹാജരാക്കാന് വെല്ലുവിളിക്കുകയും ചെയ്തു.
ശബരിമല കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സതീശന് തന്നെ 'സ്വര്ണ്ണ കള്ളന്' എന്ന് വിളിക്കുന്നത് തടയണമെന്ന് മുന് മന്ത്രി കോടതിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതായി പറയുന്ന മാധ്യമ റിപ്പോര്ട്ടുകള് കടകംപള്ളിയുടെ അഭിഭാഷകന് നിഷേധിച്ചു. മാനനഷ്ട ഹര്ജിയില് സതീശന് ആരോപണങ്ങള് ആവര്ത്തിക്കുന്നത് തടയണമെന്ന് നിര്ദ്ദേശിക്കണമെന്നും അല്ലെങ്കില് അത്തരം പ്രസ്താവനകള് നടത്തുന്നത് തടയണമെന്ന് ഉത്തരവിടണമെന്നും കടകംപള്ളി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതേ ആശ്വാസം തേടി പ്രത്യേക ഹര്ജിയും ഫയല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തന്റെ കക്ഷിയുമായി കൂടിയാലോചിച്ച ശേഷം മറുപടി നല്കുമെന്ന് സതീശന്റെ അഭിഭാഷകന് കോടതിയെ അറിയിച്ചതായി കടകംപള്ളിയുടെ അഭിഭാഷകന് രാജഗോപാലന് നായര് പറഞ്ഞു.
ആരോപണങ്ങളെ തുടര്ന്ന് വീട്ടില് സമാധാനമായി ഉറങ്ങാന് കഴിയുന്നില്ലെന്നും തന്നെ സ്വര്ണ്ണ കള്ളന് എന്ന് പരാമര്ശിക്കരുതെന്ന് സതീശനോട് നിര്ദ്ദേശിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടതായും റിപ്പോര്ട്ടുകള് ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല് തിരുവനന്തപുരം മൂന്നാം സബ് കോടതിയില് അത്തരമൊരു വാദം ഉന്നയിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് രാജഗോപാലന് നായര് വ്യക്തമാക്കി.