ശനി, 13 ഡിസം‌ബര്‍ 2025
ഇടത് മുന്നണിയുടെ തോല്‍വിക്ക് കാരണം വര്‍ഗീയത, നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ജയം ഉണ്ടായില്ലെങ്കില്‍ രാഷ്ട്രീയ വനവാസം: വിഡി സതീശന്‍

തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ തിളക്കമാര്‍ന്ന വിജയം ഉണ്ടായില്ലെങ്കില്‍ രാഷ്ട്രീയ വനവാസം തന്നെയെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറഞ്ഞു.

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified ശനി, 13 ഡിസം‌ബര്‍ 2025 (15:46 IST)
ഇടത് മുന്നണിയുടെ തോല്‍വിക്ക് കാരണം വര്‍ഗീയതയെന്ന് വിഡി സതീശന്‍. ബിജെപിയുടെ അതേ അജണ്ടയാണ് സിപിഎമ്മില്‍ നിന്നും വരുന്നതെന്നും സര്‍ക്കാരിനെ ജനം വെറുക്കുന്നുവെന്നും സതീശന്‍ പറഞ്ഞു. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയത്തിന്റെ മുന്നേയുള്ള സൂചനയാണ് തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയം. തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ തിളക്കമാര്‍ന്ന വിജയം ഉണ്ടായില്ലെങ്കില്‍ രാഷ്ട്രീയ വനവാസം തന്നെയെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറഞ്ഞു.

വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഈ കാര്യം പറഞ്ഞത്. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ മികച്ച വിജയത്തിന് കാരണം ടീം യുഡിഎഫ് ആണെന്നും വി ഡി സതീശന്‍ വാര്‍ത്ത സമ്മേളനത്തില്‍ ആവര്‍ത്തിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രിയടക്കം മുതിര്‍ന്ന നേതാക്കളുടെ മനസ്സിലിരിപ്പാണ് എം.എം. മണിയുടെ വിവാദ പോസ്റ്റിലെന്നും സതീശന്‍ കുറ്റപ്പെടുത്തി.

അതേസമയം തിരുവനന്തപുരത്ത് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ പിടിച്ചെടുത്ത് എന്‍ഡിഎ. സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായി ബിജെപി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ഭരണത്തിലേക്ക് എത്തുമെന്നാണ് സൂചന. അതേസമയം തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ യുഡിഎഫിന്റെ തേരോട്ടം തുടരുകയാണ്. കോര്‍പ്പറേഷനുകളിലും മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിലും ത്രിതല പഞ്ചായത്തുകളിലും എല്ലാം യുഡിഎഫാണ് മുന്നേറുന്നത്.


