സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ചൊവ്വ, 20 ജനുവരി 2026 (19:06 IST)
ശബരിമല സ്വര്ണ്ണക്കൊള്ള കേസില് ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പോറ്റിക് ജാമ്യം. കട്ടിളപ്പടി കേസില് ജയിലില് തുടരും. ദ്വാരപാലക ശില്പ പാളികളുടെ കേസിലാണ് ജാമ്യം കിട്ടിയത്. 90 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടും കുറ്റപത്രം സമര്പ്പിക്കാത്തതിനാല് സ്വാഭാവിക ജാമ്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയായിരുന്നു. അതേസമയം കട്ടിളപ്പാളി കേസില് ജാമ്യം ലഭിച്ചാല് മാത്രമേ ജയിലിനു പുറത്തിറങ്ങാന് ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പോറ്റിക്ക് സാധിക്കു.
ജാമ്യ അപേക്ഷയില് കൊല്ലം വിജിലന്സ് കോടതിയാണ് വിധി പറഞ്ഞത്. അതേസമയം ശബരിമല സ്വര്ണക്കൊള്ളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാകാലത്തെയും അന്വേഷണത്തെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു എന്ന് ദേവസം മന്ത്രി വി എന് വാസവന് പറഞ്ഞു. ശബരിമല സ്വര്ണക്കൊള്ള കേസിലെ മുഴുവന് പ്രതികളുടെയും വീടുകളില് ഇഡി റെയ്ഡ് നടത്തി. സ്വര്ണക്കുള്ള കേസില് കള്ളപ്പണ ഇടപാട് അന്വേഷിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഇഡി റെയ്ഡ് നടത്തിയത്. കേസിലെ പ്രതികളായ ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പോറ്റി, പത്മകുമാര്, എന് വാസു, മുരാരി ബാബു, ഗോവര്ദ്ധന്, പങ്കജ് ഭണ്ഡാരി തുടങ്ങിയവരുടെ വീടുകളിലാണ് പരിശോധന നടത്തിയത്.
കൂടാതെ ചെന്നൈയിലെ സ്മാര്ട്ട് ക്രിയേഷന്സിലും ബെല്ലാരിയിലെ സ്വര്ണ്ണ വ്യാപാരിയായ ഗോവര്ദ്ധന്റെ വീട്ടിലും ഇഡി റെയ്ഡ് നടത്തുന്നുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരം ദേവസ്വം ബോര്ഡ് ആസ്ഥാനത്തും ഇഡി എത്തി. അതേസമയം ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പോറ്റി തിരികെ കൊണ്ടുവന്നത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് പാളിയെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം സംശയിക്കുന്നു. യഥാര്ത്ഥ പാളികള് തിരിച്ചെത്തിയില്ലെന്നാണ് ശാസ്ത്രീയ പരിശോധന റിപ്പോര്ട്ടിലുള്ളതെന്നാണ് സൂചന. പാളികളുടെ ശാസ്ത്രീയ ഘടനയില് വ്യത്യാസമുണ്ടെന്നാണ് പരിശോധന ഫലം. ഇതില് വ്യക്തത തേടാനാണ് അന്വേഷണസംഘത്തിന്റെ നീക്കം.