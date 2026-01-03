ശനി, 3 ജനുവരി 2026
ശബരിമല സ്വര്‍ണ്ണക്കൊള്ള കേസില്‍ ജാമ്യം തേടി എന്‍ വാസു സുപ്രീംകോടതിയില്‍

N vasu
സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified ശനി, 3 ജനുവരി 2026 (09:16 IST)
ശബരിമല സ്വര്‍ണ്ണക്കൊള്ള കേസില്‍ ജാമ്യം തേടി എന്‍ വാസു സുപ്രീംകോടതിയില്‍. ശബരിമല ദ്വാരപാലക ശില്പങ്ങള്‍, കട്ടിള പാളികള്‍ എന്നിവയിലെ സ്വര്‍ണ്ണ കവര്‍ച്ചയ്ക്ക് സൗകര്യം ഒരുക്കിക്കൊടുത്തുവെന്ന കേസിലാണ് ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് മുന്‍ അധ്യക്ഷന്‍ വാസു ജാമ്യ അപേക്ഷ സുപ്രീംകോടതിയില്‍ സമര്‍പ്പിച്ചത്.

കേസില്‍ നേരത്തെ എന്‍ വാസുവിന്റെയും മുരാരി ബാബുവിന്റെയും കെ എസ് ബൈജുവിന്റെയും ജാമ്യ ഹര്‍ജി ഹൈക്കോടതി തള്ളിയിരുന്നു. പിന്നാലെയാണ് വാസു സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചത്. അതേസമയം ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കൊള്ളയില്‍ അറസ്റ്റ് മാത്രം പോരെന്നും തൊണ്ടി മുതലും കണ്ടെത്തണമെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തങ്ങള്‍ പറഞ്ഞതെല്ലാം ശരിയായി വന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും രമേശ് പറഞ്ഞു. സ്വര്‍ണം വളരെ ആസൂത്രിതമായാണ് വിദേശത്തേക്ക് കടത്തിയിട്ടുള്ളത് വലിയ കൊള്ളയാണ് ശബരിമലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്നിരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ആളുകളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമായില്ല. തൊണ്ടിമുതലും കണ്ടെത്തേണ്ടേ, തൊണ്ടിമുതല്‍ എവിടെ-കൂടുതല്‍ അന്വേഷണം അനിവാര്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഹൈക്കോടതിയുടെ നിയന്ത്രണത്തില്‍ സിബിഐ അന്വേഷണം വരണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഒരു കാര്യം വളരെ വ്യക്തമാണെന്നും അയ്യപ്പന്റെ മുതലുകട്ടവരാരും രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും രക്ഷപ്പെടാന്‍ പോകുന്നില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.


