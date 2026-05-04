തിങ്കള്‍, 4 മെയ് 2026
സംസ്ഥാനത്ത് യുഡിഎഫ് തരംഗം; 90ലധികം സീറ്റുകളില്‍ ലീഡ്, 50 കടക്കാനാകാതെ എല്‍ഡിഎഫ്

Sunny Joseph and VD Satheesan
ശ്രീനു എസ്| Last Modified തിങ്കള്‍, 4 മെയ് 2026 (09:27 IST)
സംസ്ഥാനത്ത് യുഡിഎഫ് തരംഗം. 90ലധികം സീറ്റുകളില്‍ യുഡിഎഫ് ലീഡ് ചെയ്യുകയാണ്. 50 കടക്കാനാകാതെ എല്‍ഡിഎഫ് പിന്നാലെയുണ്ട്. വോട്ടെണ്ണലിന്റെ തുടക്കത്തില്‍ ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടം ആയിരുന്നു ഇരു മുന്നണികളും കാഴ്ചവച്ചിരുന്നതെങ്കിലും ആദ്യ മണിക്കൂര്‍ പിന്നിടുമ്പോള്‍ യുഡിഎഫ് കുതിപ്പ് തുടരുകയായിരുന്നു.

അതേസമയം എന്‍ഡിഎക്ക് മികച്ച തുടക്കമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. നാലു സീറ്റുകളില്‍ നിലവില്‍ എന്‍ഡിഎ മുന്നേറുകയാണ്. ശ്രദ്ധേയമായത് എല്‍ഡിഎഫ് മന്ത്രിസഭയിലെ 12 മന്ത്രിമാരും നിലവില്‍ പിന്നിലാണ്. പി രാജീവ്, വി ശിവന്‍കുട്ടി, ചിഞ്ചു റാണി, വി എന്‍ വാസവന്‍, റോഷി അഗസ്റ്റിന്‍, വീണ ജോര്‍ജ്, എം ബി രാജേഷ്, കെ വി ഗണേഷ് കുമാര്‍ തുടങ്ങിയ മന്ത്രിമാരാണ് പിന്നില്‍ ആയിട്ടുള്ളത്.

അതേസമയം മുഖ്യമന്ത്രി ചര്‍ച്ചയില്‍ എംഎല്‍എമാരുടെ മാത്രമല്ല ഘടകകക്ഷികളുടെയും അഭിപ്രായം കേള്‍ക്കുമെന്ന് എഐസിസി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി. കേരളത്തിന്റെ ചുമതലയുള്ള എഐസിസി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി ദീപാ ദാസ് മുന്‍ഷിയാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. 10 വര്‍ഷത്തിനുശേഷം കേരളത്തില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതൃത്വം നല്‍കുന്ന സര്‍ക്കാര്‍ അധികാരത്തിലേറുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി തീരുമാനത്തില്‍ ഉചിതമായ തീരുമാനം എടുക്കുമെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞു.


