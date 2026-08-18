സിഎംആര്എല്-എക്സാലോജിക് സൊല്യൂഷന്സ് കേസില് എന്ഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ പുതിയ റെയ്ഡ്
കൊച്ചി: മുന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ മകള് വീണയെ ചോദ്യം ചെയ്ത സിഎംആര്എല് (CMRL) കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കല് അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി എന്ഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് കേരളത്തിലെ വിവിധയിടങ്ങളില് വീണ്ടും പരിശോധന നടത്തി. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കല് തടയല് നിയമപ്രകാരമുള്ള (PMLA) നടപടികളുടെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാനത്തെ എട്ട് സ്ഥലങ്ങളില് പരിശോധന നടത്തുന്നതായി അവര് അറിയിച്ചു.
'ഐടി കണ്സള്ട്ടന്സി സേവനങ്ങള്' എന്ന പേരില്, വീണയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതും നിലവില് പ്രവര്ത്തനം നിലച്ചതുമായ 'എക്സാലോജിക് സൊല്യൂഷന്സ്' എന്ന കമ്പനിക്ക് 'കൊച്ചിന് മിനറല്സ് ആന്ഡ് റൂട്ടൈല് ലിമിറ്റഡ്' (CMRL) 2.78 കോടി രൂപയുടെ തട്ടിപ്പ് പണമിടപാട് നടത്തിയെന്ന ആരോപണത്തെക്കുറിച്ച് ഏജന്സി അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്.