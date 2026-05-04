തിങ്കള്‍, 4 മെയ് 2026
സംസ്ഥാനത്ത് കഴിഞ്ഞ അഞ്ചുവര്‍ഷത്തിനിടെ പിടികൂടിയത് 77000 പാമ്പുകളെ; കൂടുതലും മൂര്‍ഖന്‍

ശ്രീനു എസ്| Last Modified തിങ്കള്‍, 4 മെയ് 2026 (09:12 IST)
സംസ്ഥാനത്ത് കഴിഞ്ഞ അഞ്ചുവര്‍ഷത്തിനിടെ പിടികൂടിയത് 77000 പാമ്പുകളെ. 2021 മുതല്‍ 26 വരെ സര്‍പ്പ വോളണ്ടിയര്‍മാരാണ് ജനവാസ മേഖലകളില്‍ നിന്ന് ഇത്രയധികം പാമ്പുകളെ പിടികൂടിയത്. പാമ്പ് കടിയേറ്റുള്ള മരണങ്ങള്‍ കുറയ്ക്കുന്നതിനും ജനവാസ മേഖലയില്‍ എത്തുന്ന പാമ്പുകളെ ശാസ്ത്രീയമായി പിടികൂടി സുരക്ഷിത വനമേഖലയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനും തുടങ്ങിയ സര്‍പ്പ സന്നദ്ധ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ പിടികൂടിയ പാമ്പുകളുടെ കണക്കുകള്‍ മാത്രമാണിത്.

ഈ കാലയളവില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ പിടികൂടിയത് മൂര്‍ഖന്‍ പാമ്പുകളെയാണ്. 28,000 മൂര്‍ഖന്‍ പാമ്പുകളെയാണ് പിടികൂടിയത്. കൂടാതെ 4000 അണലിയെയും 10000 വെള്ളിക്കെട്ടനെയും 19000 പെരുമ്പാമ്പുകളെയും 13,000 ചേരയെയും പിടികൂടിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ മറ്റ് പാമ്പിനങ്ങളില്‍ പെട്ട 12000 എണ്ണത്തെയും പിടികൂടി. 2020 ലാണ് സര്‍പ്പം ആപ്പ് തുടങ്ങുന്നത്.

തുടക്കത്തില്‍ ജനങ്ങളില്‍ നിന്ന് വലിയ പ്രതികരണങ്ങള്‍ ആപ്പിനോട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 2024ലാണ് കാര്യമായ രീതിയില്‍ ആളുകള്‍ ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങിയത്. 3600 വോളണ്ടിയര്‍മാരാണ് ഇപ്പോള്‍ ആപ്പില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്. 24 മണിക്കൂറും സൗജന്യമാണ് ഇവരുടെ സേവനം.


