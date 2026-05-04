ശ്രീനു എസ്|
Last Modified തിങ്കള്, 4 മെയ് 2026 (07:55 IST)
മുഖ്യമന്ത്രി ചര്ച്ചയില് എംഎല്എമാരുടെ മാത്രമല്ല ഘടകകക്ഷികളുടെയും അഭിപ്രായം കേള്ക്കുമെന്ന് എഐസിസി ജനറല് സെക്രട്ടറി. കേരളത്തിന്റെ ചുമതലയുള്ള എഐസിസി ജനറല് സെക്രട്ടറി ദീപാ ദാസ് മുന്ഷിയാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. 10 വര്ഷത്തിനുശേഷം കേരളത്തില് കോണ്ഗ്രസ് നേതൃത്വം നല്കുന്ന സര്ക്കാര് അധികാരത്തിലേറുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി തീരുമാനത്തില് ഉചിതമായ തീരുമാനം എടുക്കുമെന്നും അവര് പറഞ്ഞു.
ഫലം അനുകൂലമെങ്കില് നിരീക്ഷകര് നാളെത്തന്നെ കേരളത്തിലെത്തും. എംഎല്എമാരുടെ പിന്തുണ തേടുന്നതടക്കമുള്ള നടപടികള് വേഗത്തില് പൂര്ത്തിയാക്കും. കേരളത്തില് 85നും 90 നും ഇടയില് സീറ്റുകളോടെ യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിലേറുമെന്നാണ് എഐസിസിയുടെ പ്രതീക്ഷ.