ശബരിമല: തീര്ത്ഥാടകര്ക്ക് 2 ലക്ഷം രൂപയുടെ ലൈഫ് ഇന്ഷുറന്സ് പരിരക്ഷ പ്രഖ്യാപിച്ച് തിരുവിതാംകൂര് ദേവസ്വം ബോര്ഡ്
കൊച്ചി: നവംബര് 17-ന് ആരംഭിക്കുന്ന ശബരിമല തീര്ത്ഥാടന സീസണിന് മുന്നോടിയായി തീര്ത്ഥാടകര്ക്കായി തിരുവിതാംകൂര് ദേവസ്വം ബോര്ഡ് (TDB) വെള്ളിയാഴ്ച ആദ്യമായി ഒരു ലൈഫ് ഇന്ഷുറന്സ് പദ്ധതി അവതരിപ്പിച്ചു. തീര്ത്ഥാടനത്തിനിടയില് മരണപ്പെടുന്ന ഭക്തരുടെ കുടുംബങ്ങള്ക്ക് 2 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഇന്ഷുറന്സ് പരിരക്ഷയാണ് ഇതിലൂടെ ലഭിക്കുക. ലൈഫ് ഇന്ഷുറന്സ് കോര്പ്പറേഷന് ഓഫ് ഇന്ത്യയുമായി (LIC) സഹകരിച്ചാണ് ഇത് നടപ്പിലാക്കുന്നതെന്ന് തിരുവിതാംകൂര് ദേവസ്വം ബോര്ഡ് പ്രസിഡന്റ് കെ. ജയകുമാര് അറിയിച്ചു.
'ശബരിമല തീര്ത്ഥാടകര്ക്കായി ലൈഫ് ഇന്ഷുറന്സ് പരിരക്ഷ ഏര്പ്പെടുത്തുന്നത് ഇതാദ്യമായാണ്. നേരത്തെ തീര്ത്ഥാടകര്ക്ക് അപകട ഇന്ഷുറന്സ് പരിരക്ഷ മാത്രമാണ് നല്കിയിരുന്നത്. ഇതൊരു സുപ്രധാന തീരുമാനമാണ്; ഞങ്ങളുടെ ബോര്ഡിന്റെ ഒരു നേട്ടമായാണ് ഞാന് ഇതിനെ കാണുന്നത്,' അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഇന്ഷുറന്സ് പ്രീമിയം തുക മുഴുവനായും തിരുവിതാംകൂര് ദേവസ്വം ബോര്ഡ് വഹിക്കുകയും അത് ബോര്ഡിന്റെ ക്ഷേമനിധിയില് (Welfare Fund) നിന്ന് അടയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. തീര്ത്ഥാടന കാലയളവില് പ്രീമിയം ഇനത്തില് ഏകദേശം ഒരു കോടി രൂപയോളം ബോര്ഡ് ചെലവഴിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.