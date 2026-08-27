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  4. Transgender woman stopped while attempting to visit Sabarimala
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Thursday, 27 August 2026 (07:54 IST)

ശബരിമല ദര്‍ശനത്തിനെത്തിയ ട്രാന്‍സ്ജെന്‍ഡര്‍ യുവതിയെ തടഞ്ഞു; വിശദീകരണം തേടി കേരള ഹൈക്കോടതി

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Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Thu, 27 Aug 2026 (07:53 IST)
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കൊച്ചി: ശബരിമല ക്ഷേത്രദര്‍ശനത്തിന് എത്തിയ ട്രാന്‍സ്ജെന്‍ഡര്‍ യുവതിയെ പോലീസ് തടഞ്ഞെന്ന പരാതിയില്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിനോടും തിരുവിതാംകൂര്‍ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡിനോടും (TDB) കേരള ഹൈക്കോടതി വിശദീകരണം തേടി. ട്രാന്‍സ്ജെന്‍ഡര്‍ ആയതിനാല്‍ ശബരിമലയിലേക്കുള്ള യാത്രയില്‍ നിന്ന് തന്നെ തടഞ്ഞുവെന്ന് ആരോപിച്ച് തമിഴ്നാട് സ്വദേശിയായ 48-കാരി സത്യശ്രീ ശര്‍മിള റഹ്മത്തലി കോടതിയെ സമീപിച്ചു. ഹര്‍ജി ഫയലില്‍ സ്വീകരിക്കാതെ തന്നെ എതിര്‍കക്ഷികള്‍ക്ക് നോട്ടീസ് അയക്കാന്‍ കോടതി നിര്‍ദ്ദേശിച്ചു.
 
നിശ്ചിത വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കി ശബരിമലയിലെത്തിയപ്പോള്‍ പമ്പയില്‍ വെച്ച് പോലീസ് തന്നെ തടഞ്ഞുവെന്ന് സത്യശ്രീ ആരോപിച്ചു. ഓഗസ്റ്റ് 20-ന് ഗണപതി ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപമാണ് ഈ സംഭവം നടന്നതെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ശബരിമല മലകയറാന്‍ ട്രാന്‍സ്ജെന്‍ഡര്‍ വ്യക്തികളെ അനുവദിക്കരുതെന്ന് തിരുവിതാംകൂര്‍ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പോലീസ് തന്നോട് പറഞ്ഞതായി അവരുടെ ഹര്‍ജിയില്‍ പറയുന്നു. താന്‍ മുന്‍പ് ശബരിമല സന്ദര്‍ശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഇത്തവണ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതില്‍ നിന്ന് തന്നെ തടഞ്ഞത് വിവേചനമാണെന്നും സത്യശ്രീ ആരോപിച്ചു.
 
ശബരിമല തീര്‍ത്ഥാടകര്‍ കൊണ്ടുപോകുന്ന പരമ്പരാഗതവും പവിത്രവുമായ കെട്ടായ 'ഇരുമുടിക്കെട്ട്' പോലീസ് ബലമായി പിടിച്ചെടുത്തതായും അവര്‍ ആരോപിച്ചു. ഈ സംഭവം തനിക്ക് കടുത്ത മാനസിക വിഷമം ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് അവര്‍ പറഞ്ഞു. സെപ്റ്റംബര്‍ 3-ന് കേരള ഹൈക്കോടതി ഈ ഹര്‍ജി വീണ്ടും പരിഗണിക്കും.
About Writer
ശ്രീനു എസ്
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